Bebe hopi awa pa cuida bo riñonnan

Malesa di riñon na Aruba, ta alarmante. Sra. Glenda Kelly di Imsan ta amplia ariba esaki, dunando algun conseho simpel pero valioso pa tur hende cuida pa no sufri di riñon.

Awendia tin hopi malesa unda cu hende mester cuminsa ta mas consciente pa cuido di salud y alimentacion cu tambe ta hunga un rol determinante. E miho ta pa cuminsa come mas cuminda traha na cas.

Cuminda di cas lo ta mas saludabel y esaki no kiermen cu no por cumpra cuminda un of dos biaha kisas pero no keda den e circulo aki unda bo curpa sigur lo bay cuminsa sufri e concecuencianan. Otro recomendacion lo ta pa haci ehercicio por ehempel bay cana banda di laman of Linear Park, den caso cu no ta gusta bay gym of esaki no ta den bo presupuesto

Bebe hopi awa mas cu ta posibel, juice, thee cu coffe tambe lo ta ok, pero e diferencia ta cu awa no tin nada di sucu den dje. Naturalmente e ta yuda curpa hopi mas y haci limpi e curpa tambe. Ta recomendabel pa bebe 2 liter of 8 glas di awa pa dia. Come saludabel y move, pa cuida pa no haya problemanan cu riñon.

Awa di Aruba tambe lo ta un di e miho rond di e mundo unda lo ta mas limpi y por bebe di e cranchi mes, y finalmente Insam ta bolbe invita e comunidad pa keda come sano, bebe awa y move bay ehercita plus cu sugerencianan di e doctornan pa bo salud lo keda den un bon condicion y libre di malesanan, segun Sra. Glenda Kelly, di Imsan.

