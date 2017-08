Beach Tennis Autumn League 2017 lo cuminsa proximamente

E siguiente liga di e deporte di Beach Tennis ta cla pa cuminsa. Dia 14 venidero, tur nos atletanan cu a haƱa un par di siman di descanso, lo ta bek riba e cancha nan di Beach Tennis na Tropicana. No unicamente e liga ta cuminsa, pero majoria di e hungadornan ta tuma e temporada nos dilanti pa cuminsa cu training intensive pa asina aki por participa den e torneo internacional cu ta tuma lugar den November 2017

Si bo ta desea di participa den e liga ainda, bo tin chens pa inscribe te cu dia 11 augustus venidero. Pa esnan cu no conoce e deporte aki ainda, e por wordo hunga na diferente nivel: fun, intermediate, advanced y tambe pro. Tin categoria di hende muher, hende homber, mix y tambe single, caminda bo mes tin cu defende bo mes riba e cancha, sin por depende di un partner pa asina aki gana bo wega

Tur wega di singles ta tuma lugar riba dialuna, doubles hende muher diamars, mix doubles diaranson y ta sera e siman cu diawebs caminda e hende homber nan ta bati otro cu bala pa asina despues di practicamente 3 luna, jega na kende ta e ganador di cada liga

Nos tin Beach Tennis Aruba ta invita e Aruba pa pasa cerca conoce cu e deporte. Nos ta situa na Tropicana Beach Tennis Club y ta habri desde 1 or di atardi. Tambe por subi riba nos website www.beachtennisaruba.com pa mas informacion