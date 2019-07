‘Be Smart’: E programa nobo di FADA contra adiccion dirigi ariba muchanan di scol

Diabierna durante un conferencia di prensa cu a tuma luga na cede di Fundacion Anti Droga Aruba (FADA) Sra. Rulienne Arends, trahado preventivo di FADA a elabora ariba e programa nobo di e fundacion yama ‘Be Smart’, cu ta un programa cu a wordo adapta for di Bonaire. E ta un programa special pa nos hobennan di 5de klas di scolnan basico.

“E programa aki originalmente ta di Hulanda y Boneiro a adapta esaki”.

“Nos tambe ta bay adapt’e pa Aruba”.

Mas aleu, Sra. Arends a sigui bisa cu e programa ta consisti di 4 topico, esta Droga, Humamento, Alcohol y Gaming/Internet cu ta un adiccion nobo. Relaciona cu esaki e team di FADA a haya un training special for di señora Alvarez cu a bin for di Boneiro.

E training a tuma lugar na un school basico y e intencion ta pa na September cuminza cu 8 school piloto pa loke ta e programa di Be Smart.

“Nos kier gradici directiva di SKOA cu a yuda nos cu 6 di nan scolnan y tambe SPCOA cu tin 2 scol cla pa nos pa e pilot program”.

“E intencion ta pa via e programa aki mustra e muchanan e situacionnan cu nan ta topa cune diariamente y kico nan por hasi pa resolve esaki”.

Esaki segun Arends, kende a indica cu lo toca tambe e tema di ‘peer pressure’ no solamente bao di amistadnan, sino tambe den ceno familiar.

“Esaki ta bay ta a base di diferente storia cu e muchanan ta bay haya pa lesa y nos ta bay hasi diferente actividad cu nan”.

“E ta un programa unda cu 1 vez pa siman ta duna un capitulo, unda cu banda di trata esaki na school, e muchanan ta bay haya tareanan pa hasi na cas, unda cu e mayornan tambe lo wordo involucra”, segun Arends, kende a gradici Minister Dangui Oduber y e Crisis Plan, cu a percura pa e fondonan pa e proyecto aki.

