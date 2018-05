BCA ta nota un recuperacion economico modera durante 2017

Awe Banco Central di Aruba (BCA) ta publica “State of the Economy” pa 2017. E publicacion aki ta duna un sinopsis di e desaroyonan economico local y internacional di e periodo aki. E puntonan mas importante ta wordo presenta abou, incluyendo un resumen di e indicadornan economico principal.

Na 2017, e economia Arubano a mustra desaroyonan varia. Despues di dos aña consecutivo di contraccion economico, un caminda pa recuperacion, aunke modera, a cuminsa. E estimacion di un crecemento real di 1,2 porciento ta menos cu e averahe den Caribe aunke comparabel cu paisnan similar manera Bahamas y Barbados.

Un biaha mas, turismo tabata e motor principal pa e crecemento economico. Apesar di un caida den e cantidad di bishitantenan, Aruba a nota un aumento den ingreso turistico atribui na gastonan mas halto pa turista, parcialmente asocia cu prijsnan mas halto pa camber di hotel. Tambe, turismo crucero a florece. Otro actividadnan economico a contribui poco na e entrada di divisa ya cu exportacion no-turistico a cai te na un nivel marginal, causa pa e paro di actividadnan comercial di transito di petroleo.

Inversion y consumo a keda modera durante 2017. Varios proyecto nobo grandi, manera e comienso di e Watty Vos Boulevard, e proyecto di Embassy Suites di 330 camber y e hotel na e aeropuerto no tabata suficiente pa compensa pa varios otro proyectonan di renobacion y expansion di hotel cu a culmina na 2016. Sinembargo, confiansa di comercio, especialmente den e industria di construccion, a mustra un mehoracion notabel durante e transcurso di 2017.

Di otro banda, confiansa di e consumidor a sigui deteriora, atribui principalmente na un empeoramento den e sentimento di e consumidor riba e futuro di e posicion financiero di gobierno y pa obtene un prestamo of un hipoteca. Indicadornan di consumo, manera entrada for di B.B.O., accijns y impuesto riba importacion, generalmente tabata positivo, parcialmente causa pa un aumento den compra di turistanan y mehoracion den cumplimento pa cu pago di belasting. Desaroyonan den credito bancario tambe a refleha un clima economico modera. Crecemento den credito general a keda principalmente limita na hipoteca pa vivienda. Credito pa consumidor a bolbe cai significantemente durante 2017.

Finansas publico a sigui debilita durante e prome mitar di 2017. Un mehoracion leve a wordo nota den e di dos mitar di aña, resultando den un indice di debe pa PDB di 86,9 porciento na final di 2017. Maske e situacion financiero di gobierno di Aruba a mustra señalnan di mehoracion, e fundamentonan a keda debil.

Por ultimo, e nivel di divisa neto a disminui cu 3,6 porciento na 2017. Aunke ainda riba di e nivelnan critico usa pa BCA, e tendencia di bahada den divisinan neto ta keda un motibo di preocupacion. Medidanan economico structural ta necesario pa diversifica e economia y engrandece e capacidad pa genera entrada di divisa di e economia.

Tabel: Indicadornan economico principal pa 2017

Indicador 2016 2017 Cambio

Ingreso hotelero pa camber disponibel (US$) 181 201 20

Cantidad di turista 1.101.954 1.070.548 −31.406

Bishitante di crucero 656.043 792.384 136.341

Ingreso turistico (Afl. miyon) 2.892 3.078 187

Permiso di construccion (Afl. miyon) 282,5 576,2 293,7

Importacion di machinaria y aparatonan electrotechnico (Afl. miyon) 279,4 296,5 17,0

Entrada di BBO (Afl. miyon) 94,1 104,2 10,1

Impuesto riba entrada y ganashi (Afl. miyon) 500,7 486,1 −14,5

Tasa di inflacion, promedio anual (porcentahe) −0,9 −0,5 0,4

Indice di confiansa di consumidor

(di cuater trimester, punto di indice) 96,1 94,6 −1,5

Fuentenan: BCA, ATA, CBS.

E publicacion completo ta disponibel riba BCA su website (www.cbaruba.org).

