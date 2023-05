Dialuna atardi Minister di Finansa Maduro hunto cu directornan di Departamento di Impuesto Sra. Luenne Gomes-Pietersz y Departamento di Aduana Sr. Ricky Croes tabata un biaha mas den un conferencia di prensa di Gobierno, despues cu diahuebs ultimo durante un conferencia di prensa a brinda informacion riba e introduccion di BBO na frontera cu ta premira pa drenta na vigor dia 1 di juli proximo. E mandatario a inicia e conferencia informando cu diabierna utimo e concepto di Ley di BBO na frontera a yega Parlamento pa su tratamento. Awo Parlamento lo formula pregunta y manda esaki pa Gobierno. Por a tuma nota cu desde diahuebs cu a bin cu e anuncio, tin persona cu tin pregunta y tin tambe confusion, y pesey ta importante pa informacion corecto yega na cada uno.

Inflacion a stroba introduccion di BTW

E mandatario a splica cu Gobierno a traha pa 2 aña largo pa Aruba por bay over riba e sistema di BTW manera IMF a conseha nos Pais pa largo tempo. Aña pasa na ultimo momento, no a logra trata e Ley di BTW, pasobra a bin un situacion di inflacion halto rond di mundo cu a afecta Aruba tambe. Politica na Aruba no kier a tuma e risico pa introduci un cambio fiscal grandi na e momento eynan, ya cu introduccion di BTW lo a trece cune un efecto di inflacion di 5.3 pa 9.9%.

Realidad financiero di Aruba ta exigi accion

Sinembargo Aruba tin un realidad financiero cu ta exigi accion. Prome cu e pandemia caba, Aruba tabata tin un mega debe y durante di e pandemia Aruba mester a traha un debe cu Hulanda, cu ta pone un presion grandi riba e finansa publico di nos pais. E debe di pandemia tabata necesario pa asina Aruba por a surpasa e pandemia, pa yuda pueblo y yuda comercio. Awe nos economia ta draai bon, nos a ‘bounce forward’ y esaki ta debi na e inyeccion grandi di fondonan den economia di Aruba. Awo Hulanda ta exigi pa Aruba paga e debe. Gobierno a informa caba cu Hulanda no ta bay duna kwijtschelding y tampoco refinancia e debe na 0%. Nos mester tene cuenta tambe cu e condicionnan pa fia riba mercado mundial. Esaki tur ta pone cu nos tin retonan financiero a termino corto, mediano y largo plazo pa trata cune. En bista di esaki, Gobierno a dicidi pa no laga e trabou riba BTW bay perdi y traha riba locual ta e critica cu a bin dilanti pa asina traha caminda pa BTW por wordo introduci mas nos dilanti. E realidad financiero di Aruba ta exigi accion.

BBO na frontera ta habri caminda pa introduci BTW

Minister Maduro a indica cu Gobierno ta tene consideracion cu tur e critica cu a stroba introduccion di BTW y ta atende cu cada un pa asina habri caminda pa introduci BTW den e tempo nos dilanti. Ta trata e critica riba base amplio cu mester wordo cobra, un solo tarifa di BTW enves di tres tarifa, tarifa halto mester ta mas abou cu 14%, mehora cumplimento cu ley (compliance) prome y atende cu funcionamento di Departamento di Impuesto paso ta duda cu DIMP por atende cu un sistema mas complica di BTW. Na e momento eynan fo’i e mundo comercial mes a bin sugerencia pa tanten, hisa BBO cu 1% y introduci cobransa na frontera pa asina crea un ‘level playing field’ na Aruba, na unda tur cu ta participa den economia na Aruba ta contribui na caha di Gobierno. Ta bon pa sa cu e BBO na frontera su efecto inflatorio ta premira na 1,4% cual lo ta hopi menos cu 5.3 of 9.9% cu e introduccion di BTW lo a trece cune. Pa alivia e peso fiscal ora di importa, a bin cu algun simplificacion den e sistema di invoerrechten cu ta crea eficiencia y ta compensa. Tur esaki ta wordo haci pa prepara Aruba pa por bay over na un sistema di BTW.

Custuma cu sistema cu ta mimica BTW

A scoge pa e tempo nos dilanti pa sigui cu BBO cu ta un sistema simpel y laga e BBO na frontera traha pa algun aña pa asina comercio, Pueblo, DIMP y Aduana custuma cu e cambio aki cu ta mimica e sistema di un BTW cu ta traha cu derecho di restitucion di e belasting paga na frontera. E informacion fiscal lo yuda pa haci calculacion nobo pa e sistema di tarifa di e BTW y ta duna espacio pa BTW por wordo introduci sin mucho resistencia.

E simplificacion di e sistema di invoerrechten di 12 tarifa pa 6 tarifa lo brinda eficiencia y algun compensacion cune.

Gobiero a baha gasto tambe

Na final Minister Maduro a acentua cu Gobierno a bin ta traha riba e stabilidad financiero di Aruba den cual a traha no solamente riba entrada pa Pais Aruba, pero tambe a baha gasto di gobernacion. E ultimo aki por wordo verifica den e diferente rapportnan local y internacional.