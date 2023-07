Diamars, dia 1 di augustus 2023 BBO na frontera ta drenta na vigor y ta encera cu lo bay cuminsa cobra BBO, BAVP y BAZV na momento cu ta importa producto na Aruba. BBO na frontera no ta un concepto nobo, sinembargo a haci algun cambio den e diseño di e leynan existente di BBO/BAVP y BAZV.

Tanto Departamento di Impuesto (DIMP) como Departamento di Aduana (DAA) ta envolvi cu e ehecucion di e cambio di ley aki y ta traha den colaboracion estrecho cu otro pa asina por percura pa un bon supervision y ehecucion di e ley.

Ta importante pa comunidad en general, specialmente e comerciantenan, ta na altura di e cambionan di ley y e procesonan nobo cu esakinan ta trece cu ne.

Pa motibonan practico siguientemente ta menciona BBO, pero esaki ta encera e 3 tiponan di impuesto esta: BBO, BAVP y BAZV.

Kico ta BBO na frontera y ki momento mester pag’e?

Di acuerdo cu e cambio di ley, tin 2 momento cu mester paga BBO:

1. Na momento cu ta importa producto na Aruba.

2. Na momento cu un comerciante bende su producto of servicio na Aruba den cuadro di su negoshi.

Esakinan ta e dos “belastbare feiten” cu e ley di BBO conoce di awor padilanti. E prome punto ta e parti nobo cu a bin den e ley y esey ta loke nos ta yama cobransa di “BBO na frontera”.

Kico ta e tarifa di BBO?

Manera conoci, entrante 1 di januari 2023 e tarifa combina di BBO/BAVP y BAZV ta total 7%. E reparticion di e tarifanan di BBO/BAVP y BAZV ta como lo siguiente:

– BBO: 2,5%

– BAVP: 1,5%

– BAZV: 3%

Ken ta paga BBO na frontera?

Manera indica, importacion di producto ta loke tambe ta ocasiona e cobramento di BBO entrante 1 di augustus 2023. Esaki ta nifica cu tur importador, sea ta comerciante of persona priva, lo bay paga BBO na frontera na momento cu nan importa producto na Aruba.

Departamento di Aduana lo cobra e importador invoerrechten y/of accijns hunto cu BBO. E base pa cobra invoerrechten y accijns ta e “douanewaarde”. E mesun base aki ta conta tambe pa BBO na momento di importacion. Si e douanewaarde di un producto ta Afl. 2.500, aduana lo cobra 7% di 2.500 = Afl. 175 na BBO. Ta bon pa remarca cu e calculacion di douanewaarde a keda igual, pues no a conoce niun cambio.

Si acaso aduana haci coreccion di e douanewaarde despues, esaki lo tin consecuencia tambe pa e BBO na frontera. Si un importador tin un situacion particular, por ehempel e tin dispensacion di invoerrechten, e ora e no ta paga invoerrechten y ni BBO na frontera. Departamento di Aduana lo bay brinda mas informacion riba e topiconan di aduana.

Derecho di deduccion

Un comerciante cu paga BBO na frontera tin e derecho di deduci esaki ora e haci su declaracion di BBO na Departamento di Impuesto. Esaki ta algo nobo den e ley di BBO. E derecho di deduccion ta conta pa tur producto comercial – yama “handelsgoederen” – cu e comerciante a importa. Un producto comercial ta un producto cu tin como destinacion pa wordo rebendi na cliente.

Personanan priva no ta haci declaracion di BBO. Pues, e derecho di deduccion no ta conta pa nan.

Ehempel:

Un supermercado ta importa e.o. blek’i bonchi pa bende na su clientenan. E supermercado ta importa tambe un freezer pa warda cuminda den su tienda. E BBO cu e supermercado a paga na frontera riba e blekinan di bonchi ta deducibel. Sinembargo, e BBO riba e freezer no ta deducibel den e declaracion di BBO, debi cu e freezer no ta bay wordo bendi na cliente y lo sirbi pa propio uzo di e compania.

Registra compania

Comerciantenan cu no ta registra na Departamento di Impuesto mester registra nan compania na e departamento pa por deduci e BBO cu nan a paga na frontera. Comerciantenan chikito cu awor no ta paga BBO door cu nan tin un volumen di benta bou di Afl. 50.000 pa aña, boluntariamente por opta pa wordo registra pa BBO y asina haya e derecho di deduccion di BBO ora di importa producto comercial. Ora cu registra un comerciante chikito pa BBO, e tin e deber di entrega e declaracion di BBO mensualmente mescos cu tur otro comerciante. Comerciante chikito cu a pidi pa wordo registra pa BBO, no por pidi pa revoca su mes decision, pasobra e ta desea di stop di declara y paga BBO. Departamento di Impuesto no ta bay cambia esaki. Unabes registra, e comerciante chikito lo keda registra pa BBO.

Pa registra compania, Departamento di Impuesto tin un formulario digital specialmente pa esaki. Mas informacion lo sigui den e dianan venidero.

Transferencia di data

Departamento di Aduana ta registra e pagonan di BBO paga na frontera por medio di e sistema “Asycuda World” y lo manda e datonan pa Departamento di Impuesto tur fin di luna. E sistemanan digital di Departamento di Aduana y Departamento di Impuesto a wordo configura pa e transferencia di data por sosode automaticamente teniendo cuenta cu normanan di seguridad. Di e forma aki lo procesa e datonan mesora tambe den e declaracionnan di BBO di tur comerciante. Pa e motibo aki ta sumamente importante pa tur importador duna e persoonsnummer corecto na su broker cu tin cu haci declaracion na aduana den nan nomber.

Ta importante pa menciona cu e fecha di pago na aduana ta determinante. Si un comerciante a importa producto den luna di augustus y su broker a paga aduana den luna di september, e comerciante ey lo mira e datonan di BBO paga na frontera den su declaracion di BBO di september.

Declaracion di BBO den portal “BO impuesto”

Di awor padilanti e declaracionnan di BBO lo ta visibel den e portal “BO impuesto” riba dia 2 di cada luna. Si e fecha ta cay den fin di siman, esaki lo bira e siguiente dia di trabou. E declaracion di augustus 2023 lo ta visibel den e portal “BO impuesto” desde dia 4 di september 2023. E ultimo dia pa entrega e declaracion aki ta 15 di september 2023.

Con mester yena e declaracion di BBO?

Den e declaracion di BBO, e comerciante lo mira e suma total di BBO cu el a paga na frontera, tanto di e productonan comercial como e productonan no-comercial. E por mira tambe un specificacion di e documentonan di aduana. Pues comerciante no tin mester di haci calculacionnan di e pagonan di BBO haci na frontera y yena e suma total. E datonan lo aparece automaticamente den e declaracion.

Ehempel:

Supermercado a importa bleki bonchi. Douanewaarde ta Afl. 4.000.

Supermercado a bende e blekinan di bonchi pa Afl. 6.000.

BBO paga na frontera riba bleki bonchi ta Afl. 280 (7% di 4.000).

E sistema di declaracion di BBO ta:

Vrijgestelde omzet 0,00

Belaste omzet 6.000,00

BBO/BAVP/BAZV 420,00 (7% di 6.000)

Aftrek: BBO handelsgoederen 280,00 -/- (paga na aduana)

BBO pa paga na DIMP 140,00

Pues comerciante ta paga e mesun suma di Afl. 420, pero awor e ta pag’e den dos biaha: na momento di importacion y ora e bende e producto. E suma total di BBO paga na frontera ta 100% deducibel ora ta trata productonan comercial. Si e producto no ta un producto comercial, e comerciante mester haci coreccion ora e yena su declaracion di BBO.

BBO na frontera riba producto comercial (handelsgoederen) ta un pago delanta y no un impuesto extra. P’esey no tin un motibo fiscal pa comerciante aumenta su prijs.

Restitucion di BBO

Por sosode cu un comerciante a importa producto comercial, pero no a logra bende suficiente den un luna. E ora e suma di BBO paga na frontera por resulta mas halto cu e volumen di benta di luna.

Ehempel declaracion di BBO

Vrijgestelde omzet 0,00

Belaste omzet 800,00

BBO/BAVP/BAZV 56,00

BBO handelsgoederen 250,00 -/- (paga na aduana)

Teruggaaf of te verrekenen 194,00

Den e ehempel aki e comerciante tin derecho pa ricibi e suma di Afl. 194 bek. Inspector di impuesto lo saca un “Teruggaafbeschikking” pa esaki. Comerciante lo ricibi e suma aki dentro di un luna despues di entrega e declaracion di BBO di e luna concerni.

Mester remarca cu restitucion di impuesto ta sosode conforme nos leynan. Esaki ta nifica cu si acaso e comerciante tin debe di impuesto, Ontvanger lo desconta e suma for di e debe prome. E resto lo wordo paga automaticamente na e comerciante via su banco. Si no tin debe, e comerciante ta haya ful e suma bek dentro di e termino stipula.

Obhecion di BBO

Riba BBO paga na frontera no ta posibel pa entrega obhecion na Departamento di Impuesto. Como cu e base di cobransa ta e “douanewaarde”, e ora e comerciante lo mester entrega su obhecion na Departamento di Aduana, si e no ta di acuerdo cu e douanewaarde. Ora ta trata declaracion di BBO, e ora comerciante por entrega obhecion contra su mesun declaracion na Departamento di Impuesto. Ora ta trata di un “Teruggaafbeschikking” no ta posibel pa bay den obhecion of apelacion.

BBO ta keda deducibel como gasto di operacion

BBO ta gasto di operacion (bedrijfskosten). No a bin cambio di ley riba e parti aki. Pues, tur BBO cu comerciante paga, sea na frontera of ora e bende su producto of servicio ta keda deducibel como gastonan di operacion (bedrijfskosten) di e compania. BBO paga na frontera riba productonan no-comercial (manera e freezer den e ehempel ariba) tambe ta deducibel como gasto di operacion.

Na momento cu comerciante traha e cuenta anual (jaarrekening) di su compania, e ta inclui e gastonan aki cu ta reduci su ganashi total. E lo paga menos inkomstenbelasting of winstbelasting pa motibo di esaki.

Pa finalisa

Departamento di Impuesto ta gradici minister di Finansa, como tambe e personal di Departamento di Impuesto y e partnernan strategico riba tereno di digitalisacion cu a traha hopi duro e ultimo lunanan pa ehecuta tur e preparacionnan necesario pa cu e cambio di ley di BBO cu ta forma parti di e Plan di Impuesto 2023. Alabes Departamento di Impuesto ta gradici Departamento di Aduana pa e colaboracion estrecho pa cu cobramento di BBO na frontera y e transferencia di data.

Durante e simannan venidero Departamento di Impuesto lo sigui duna informacion mas detaya encuanto BBO na frontera y e declaracion di BBO. Ta recomendabel pa consulta e contestanan riba e preguntanan frecuente via impuesto.aw. Tur noticia oficial ta wordo publica riba impuesto.aw y/of e pagina di Facebook di Departamento di Impuesto. Si tin pregunta por yama 5227424 of 5227423 of haci esaki via whatsapp 592 8200.