Bati, kima, sofoca, kinipi tur ta forma di abuso di mucha!

Abuso fisico ta un topico cu hopi hende tin diferente punto di bista y opinion di dje. E pregunta cardinal ta ki ora nos ta papia di abuso fisico di un mucha of hoben? Ki ora como mayor of cuidado di mucha nos ta pasa e liña di “pasa un klap” y “bati” un mucha of hoben? Kico ta e actonan cu ta wordo reconoci como abuso fisico di un menor?

Abuso fisico di menor ta ora un persona ta dal of haci daño fisico intencional na un mucha, esaki ta wordo considera como abuso fisico. Ora un persona ta keda sin duna un mucha locual ta su necesidad basico di bida manera: cuminda, un dak pa e biba, scol, structura den su desaroyo, educacion of recreacion tambe ta un forma di abuso di mucha.

Actonan di abuso fisico di mucha:

Bati un mucha

Kima un mucha, cu awa cayente, sigaria etc.

Sofoca of trata di choca un mucha

Sacudi, tira, dal of morde na su curpa

Trata di wanta bou di awa

Duna un mucha veneno cu ta afecta su salud

Kishiki den forma extremo y sin su permiso

Kinipi, pas’e un wanta of lag’e cay pa malo

Tur otro forma cu ta haci daño na su curpa

Retene un mucha di por drumi bon, come bon of haya su medicamento tambe ta conta como abuso di mucha.

Con pa señala abuso fisico di mucha?

Ora un mucha ta wordo abusa fisicamente por reconoce esaki na cierto señalnan. E señalnan por ta varios y ta diferencia pa cada mucha y su situacion specifico. E ta importante pa semper tene cuenta cu tin e posibilidad cu e señalnan aki no semper ta duna indicacion cu tin abuso fisico di mucha andando y cu esakinan por a wordo causa door di otro motibonan. Pa es motibo semper mester keda alerto y no keda keto pa busca ayudo of conseho di nos profesionalnan. Paso cu e accion corecto bo por salba un bida.

Señalnan di abuso fisico:

E mucha ta expresa y ta papia cu un adulto ta abusa di dje

Pleki blau na wowo, cara of curpa cu no tin splicacion aceptabel

Weso di curpa kibra, marcanan di djiente (mordi) of kemadura riba curpa

Cambio diripiente den comportacion di un mucha

Comportacion hopi bruto, agresivo of hopi negativo

Comportacion demasiado keto y tin hopi dificultad pa cera amistad

E mucha ta protesta, yora y sclama ora cu e mester bay cierto luga por ehempel: su cas, scol, creche, of na un otro luga of cas cu e abuso ta tuma luga

E mucha ta mustra di tin hopi miedo pa un persona specifico

E mucha ta hopi alerto y ta ansha mescos cu algo malo ta bay pasa cu ne

E mucha ta reacciona cu miedo ora bo mishi cu ne

E mucha ta bisti paña inadecua pa tapa e marcanan ariba su curpa por ehempel; manga largo, carson largo ora ta haci calor

E mucha ta mustra mal cuida y ta semper cansa

E mucha ta keda te lat ariba caya y ta parce bandona

E famia ta hopi isola y no ta permiti e muchanan pa tin contactonan cu otronan

Kico abo por haci pa yuda un mucha?

Silencio ta permiti cu violencia ta sigui sosode. Si bo ta sinti of tin sospecho cu algo no ta corecto of bo ta mira of scucha algo sospechoso, por fabor no keda den silencio y acudi na un instancia pa ayudo.

Yama Bureau Sostenemi na 5881010 si bo mester di conseho, tin sospecho y of kier raporta un caso di abuso di mucha;

Yama Fundacion Respeta Mi na 5824433 pa informacion, conseho y guia tocante caso di abuso di menor;

Yama Tienda di Educacion na 161 pa guia tocante lantamento di mucha y hoben;

Yama seccion Bida y Famia di Departamento di Asunto Social na 5281150 pa guia psicologico y ortopedagogico pa famia y pareha.

Den un caso di emergencia cu bo ta sinti cu e bida di un mucha ta na peliger yama Polis na 100 of haci un denuncia! Un yamada por scapa un bida cu trauma. Un yamada por salba un bida.

E ta hopi importante pa nos como comunidad ta consciente y bon informa di e señalnan di abuso di mucha pa asina nos por actua debidamente. Bishita nos website www.scparuba.com y click ariba nos pagina “Reconoce abuso di mucha” y keda bon informa. Bo iniciativa por salba un bida di un mucha, paso e bienestar y siguridad di nos muchanan ta e responsabilidad di nos tur.

Comments

comments