E diasabra anochi aki, 13 di mei cuminsando pa 8’or, lo ta bay tin un berdadero sambombaso di partido di domino aya n’e mundialmente famoso Domino

Square Garden! Nada menos cu e guynan di Bou Dak DT, guia p’e dinamico “Gibi”, lo enfrenta nan rival eterno, esta e guynan di Bou Palo DT! Un encuentro cu e berdadero fanaticonan di domino no por perde! Via un voicemail cu a leak danki na e ekipo di Dr. Phil di The Free Savanna Gossip Institute, nos por a bin haya ‘inside information’ cu e team di Bou Plao DT lo tin actuacion estelar di e duo di Miguel Werleman y Maikel Farro, tambe por compronde entre otro cu un conocido “mediador” lo ta bay ta presente batayando pa Bou Palo DT!

Otro informe cu a cay duro ta cu Florence Stadwijk, Roy Leyba, y e notorio “Djill” tambe lo forma parti dje militancia di Bou Palo DT! Pa pone e cherry riba e bolo, aparentemente un dje baluartenan di Bou Palo DT, Gaby Geerman, lo reenforsa e troncon dje palo p’e no basha abou. Parce cu di Nort tambe lo t’ey presente e poderoso Juni Heyer y tambe e duo implacable di tata y yiu Kelly, nada menos cu Michel y Michel Jr. Pero ata, net ora a kere cu “het ergste is voorbij”, ta cay den nos scochi e informe sorpresa cu “Buick” Inocensia tambe lo t’ey presente pa bin pone ordo riba Bou Dak DT! Wel wel, shonnan, e pregunta ta lanta automaticamente si e dak di Gibi lo por wanta tanto presion asina! Cos aki ta bay ta mas intenso cu e stof di Sahara!

Manera ta custumber, entrada lo ta completamente gratis y durante halftime pasapalo lo skeiro rond totalmente por nada. Shonnan, diasabra awor 13 di mei, cuminsando pa 8’or di anochi, e sambombaso tan spera entre e dos ekiponan rival di Bou Dak DT contra Bou Palo DT aya n’e ‘multifacetico’ compleho di Domino Square Garden na Calabas – Kudawecha.