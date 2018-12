Basta ton di sushi dera na Seroe Tijshi

Despues di un conferencia di prensa a bay cu bus na Seroe Tijshi pa e miembro nan di prensa por wak y saca potret di loke Serlimar ta bezig cu ne. E situacion di Sero Tijshi ta cu desde Januari 2018 Serlimar a cuminsa maneha Seroe Tijshi tur sushi comercial y residencial cu ta pasa via ecogas, ecogas ta procesa e sushi y e ta bay den bails anto e bails ta wordo dera na Seroe Tijshi door di coba buraco nan grandi, mas cu 100 ton pa dia. E prome fase ta pa tapa cu liners, un lona diki special pa awacero no pasa den tera of sushi nan. Un area di 45-50 meter ta wordo tapa cu liners despues cu calichi ta sera tapa e liners di 50 cm. Tur cos ta keda nechi tapa na Sero Tijshi.

Tubo nan ta wordo instala vertical den e bails di un hanchura di 6 cm pa saca e gas cu ta wordo acumula y lo pasa via pomp den e tubo nan. Asina no tin niun holor desagradabel. E gas cu sali via pomp door di tubo nan no lo afecta medio ambiente, lo no drenta den aire pero ta wordo kima.

Te awor tin mas o menos 30 mil ton pa dia di sushi cu no lo subi landfill mas pero lo bay ecogas nan ta shoot e sushi y e proceso di procesa e sushi di bails y despues lo wordo dera. 30 mil ton pa aña. Sero Tijshi ta stortplaats temporario te ora bin cu algo fiho cu un incinerator.

