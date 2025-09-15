Den e birada skerpi di Santa Martha dialuna merdia ta sosode un accidente entre truck y auto di biaha polis a keda dirigi pe sitio. Na yegada di patruya di Santa Cruz ta topa cu un truck memei caminda y un toyota corolla y basta saco di cement destrui riba caminda.
A constata cu tabatin basta saco di cement ribe truck y esakinan a cay momento cu e chauffeur lo a tuma e birada skerpi poco duro y esakinan a cay riba caminda net momento cu un auto ta pasando y aki e corolla a pasa riba algun saco.
E dama chauffeur den e corolla a sali spanta, el a bisa Polis el a mira e truck ta core duro den e birada y despues e saconan aki a cay riba caminda y en por a haci mucho mas, tabatin un hende di edad sinta den e auto cu a keda spanta di e sucedido.
Un pickup di e compania di e truck tambe a presenta y aki e personalnan a lanta e saconan di cement y pone esakinan den baki pickup.