Horcan Erin bira monster rapidamente durante anochi di un categoria 3 pa un masivo di categoria 5. Ta anticipa cu e lo sigui fortalese ora e ta den direccion nort y oost di costa di Merca y Bermuda siman venidero.
E horcan grandi aki tabata mas o menos 105 miya nort di Anguilla diasabra mainta y tabata bay west na 17 miya pa ora cu bientonan masimo di 160 miya pa ora, e centro di horcan na Florida a informa esaki.
Ta anticipa cu Erin lo baha velocidad y cambia di West-Noordwest diasabra anochi despues bira nort na cuminsamento di otro siman segun cu e ta pasa nort di e islanan Sotavento y islanan virginia y Puerto Rico e weekend. E lo keda un horcan grandi di categoria 3 of mas halto.
E horcan tentativamente no ta pronostica actualmente pa dal tera, pero su bientonan fuerte ta impactando islanan cerca y provocando advertencianan di posibel inundacion.
E nomber Erin a keda usa como horcan na 1995, 2011 y un Tropical storm na 2007.