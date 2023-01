E veld cu Chadwick ta renobando na Saliña Cerca tin e final di Copa Rotativo Betico Croes, for di mainta e hunga CBN Eagles vs Hurricanes y pa 12pm Red Machine vs White Shark categoria U8. Basta mayor presente pa presencia nan yiu hunga. Un bar y cushina bon sorti. invitacion ta pa 2:15 tin home run derby y 3:30 tin clausura y pa 4:30 e gran final.