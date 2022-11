Diamars mainta den cayanan di San Nicolas, Rembrandtstraat y Guadeloupe ‘Hanchi’ a tuma luga un entrada hudicial unda varios recherche a drenta accion cu e team di mensenhandel/smokkel, despues di kehonan cu a drenta di abuso cu ta pasando cu e muhernan di bida. No tabatin ningun detencion, no ta wordo exclui den futuro cercano. A listra tur caminda y tuma dato for di tur e damanan wak si nan documento ta na ordo.