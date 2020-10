Basta dam ta yen, pero tin algun cu tin lugar pa mas awa ainda

Santa Rosa a haci algun bishita caba na algun dam, par cu ta yen di awa y otronan cu ainda tin luga pa mas. Esun di Rooi Afo ta yen, esun di Sabana Grandi, Cas Ariba tambe. Awa a yobe den e ultimo dos ocasionnan aki mas den parti pabao di Aruba, st. Cruz, Paradera, Noord, Tanki Leendert cual ta e damnan cu tin mas awa. “Mas awa tin, mas nos cunukeronan y productornan local por disfruta di esaki pa asina nos tin cosecha pa e proximo lunanan nos dilanti”, Randy Maduro, vocero di Santa Rosa ta bisa.

Santa Rosa ta haci entrega di awa, esunnan cu ta cria bestia y planta por bini Santa Rosa paga pa un truck. Logicamente bo mester tin un tipo di baki pa por pone e cantidad di awa den dje ward’e.

#Entrevista Ta pidi comunidad pa no tira sushi den dam pa evita contaminacion Posted by MasNoticia.com on Wednesday, October 21, 2020

E damnan ta bao control, Santa Rosa tin un bista riba nan. Cada biaha cu tin un awasero torencial, nan ta Sali tira un bista pa wak cua ta yen y cua no. Na momento cu nan ta yen of crea peliger tambe Santa Rosa ta percura pa informa pueblo di Aruba. Ora cu damnan ta yen, awendia tin hende ta bay damn of muchanan ta bay hunga y esakinan Santa Rosa kier purba evita, tambe otro tipo di casonan cu tog ainda hende cu ta tira sushi rond di damn of den e dam cual ta crea otro tipo di problema.

Si tira sushi den dam y den esakinan tin cosnan kimico, bo por contamina e dam y e persona cu gara awa na dam no lo ta na altura kico por tin den e dam anto esaki ta bini bek na momento cu bay uza e awa pa agricultura. E ta crea un domino effect. P’esey Santa Rosa ta haci un apelacion pa no bay tira sushi den damnan of kita e obstaculonan cu ta wordo poni pa hende no yega cerca di e damnan. “Atrobe Santa Rosa ta keda enfoca y informa e pueblo pa por fabor no bay tira sushi na e dam, bay dump tira e sushi afo enbes di na e dam”, segun sr. Maduro

Santa Rosa ta traha estrechamente cu Bureau City Inspector. Na momento cu City Inspector constata algo cu no ta bon den damnan, nan ta avisa Santa Rosa mesora. Conhuntamente nan ta controla esaki y mira kico ta e pasonan cu por wordo tuma. Si mira cu cosnan por wordo haci di biaha, nan ta haci esakinan inmediatamente.

