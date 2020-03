Basta boto local a subi lama pa busca “pau”

For di ora cu diasabra bahada di solo cu un persona den e boto Gislaine a yega Rodgers Beach bati alarma cu su amigo cu el a subi lama bay Baho den awa teritorial di Venezuela pa tira pisca no a bin halto mas buskedanan a tuma luga. Kustwacht RCC Curacao a raporta na varios barconan grandi di e situacion pa nan ta alerta riba lama zuid di Aruba te costa di Colombia. Botonan local a subi lama di biaha bay den e direccion, varios persona mes a cuminsa comunica cu otro, segun nos bon fuentenan cu tambe a subi lama te cu marduga. A bay te na e barconan cu ta hancra pazuid di Aruba wak si por topa cu algo pero sin ningun resultado. Mayoria a drenta bek prome cu 4 or y pa 8 or mainta a subi lama bek. For di diasabra anochi te cu diadomingo mainta varios a informa nos redaccion cu ningun rato a mira Guarda Costa di Venezuela controla den e area di baho bay abou cu ta na e frontera entre Aruba y Venezuela. Pero barconan grandi si a raporta di un cantidad grandi di botonan chikito te hasta yate den un buskeda grandi for di “Baho” direccion pabou unda a laga “Pau” ultimo.

