Basta arma blanco y droga confisca pa Flex Team

Flex Team a tene controlnan na diferente sitio. Varios auto a wordo controla caminda a bin haya cierto cantidadnan di Marihuana, saconan di Cocaina, piedra di Cocaina, skernan, cuchiuw, aparatonan pa mula Marihuana a wordo confisca. Mescos den oranan di anochi Flex Team a ruim op tur aglomeracion di hende na Eagle Beach. Manera ta conoci tur fin di siman tin gruponan ta forma na dicho beach, caminda tin consumo di alcohol y tin tocamento di muziek duro pa cual Flex Team a manda tur hende cas. Mester menciona cu musica riba un nivel abao ta wordo tolera te cu 11’or di anochi. Mescos tabata e caso riba e parkeerplaats di The Village. Tur e gruponan di hende cu tabaya aglomera riba e parkeerplaats di The Village, bebiendo alcohol a wordo hala for di e sitio y manda cas. Tur otro persona cu tabata eynan y no specificamente para den grupo tambe a wordo controla pa Flex Team.

