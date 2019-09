Bashamento di bala dilanti Parlamento

Un Parlamentario a basha bala durante momentonan caotico dilanti edificio di Parlamento na Haiti, den capital Port Au Prince. E imagennan ta mustra e Parlamentario Ralph Fethiere ta sali di su auto y ta saca un pistol y tira den halto mientras cu tur hende a cuminza core pa loco. Un fotografo di Associated Press, Dieu-Nalio Chery a resulta herida durante e situacion di conmocion aki. E imagnen cu a core rond mundo caba ta mustra Chery cu un verband na su cara debi na e aparente tiro cu el a ricibi. No ta conoci si Chery a resulta herida dor di e tironan for di e pistol di Fethiere of si otro hende tambe tabata bashando bala. Por lo menos un otro persona a wordo mira cu pistol den man pafor di edificio di Parlamento na momento di e incidente. Chery, di Haiti, a declara riba su pagina di Facebook cu dokter lo saca e bala “pronto” y el a gradici tur esnan cu a expresa nan apoyo pa su persona. “Dokternan ta bisa cu mi no ta core peliger”, esey Chery a declara riba su pagina di Facebook. A purba busca comunicacion cu e Parlamentario Fethiere pero tabata envano. E caos a sosode despues cu reciente protestanan debi na escasez di combustible y cuminda. E pais a bin ta lucha cu constante baimento di corientey e aumento di prijs constante di combustibel loke a provoca cu tur hende a sali riba caya pa protesta. E pais ta pasando den un caos total cu manifestantenan kimando tirenan y hasta vehiculonan y bringando contra polis.

