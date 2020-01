Basa riba integridad y transparencia, awe DIP ta republica un lista di kavel revisa

Como cu DIP su meta prinicipal ta pa brinda un servicio basa riba intregridad y transparencia, awe DIP ta republica e lista di Vent Kavel y Kavel regular. Esaki ta despues di algun jamada cu DIP a ricibi di algun persona cu a bin na remarke pa un kavel, pero no a wordo publica den e prome lista.

Mester menciona cu e departamente concerni a bay revisa e transmicion, y enberdad a nota cu algun persona cu a bin na remarke, y pa un motibo of otro un eror a wordo cometi, y notario a kere cu nan nomber a sali caba. Manera e maneho ta describi, un persona cu su nomber of adres a sali caba, no por bin na remarke pa sali 2 biaha. DIP kier a pidi un disculpa pa e eror cu a wordo cometi, pero sigur no kier a perhudica ningún persona cu a tuma nan tempo pa cumpra un peticion pa bin na remarke pa un kavel.

Diasabra 1 y diadomingo 2 di februari, DIP lo cuminsa entrega e permiso y documente necesario na esnan cu a bin na remarke pa un kavel. Please tuma nota di e procedura cu lo tuma lugar.

Procedura pa scohemento di kavel na DIP.

Promer dia, diasabra, 1 di februari 2020, cuminzando for di 8.00 a.m. en punto.

1) tur buffetvergunning pa districto di Oranjestad.

2) number 1 te cu number 50 (trailer/tent/stellage).

3) pauze y ta sigui pa 1pm exacto.

4) tur buffetvergunning pa districto di Noord y San Nicolas

5) number 51 te cu number 100 (trailer/tent/stellage).

Segundo dia, diadomingo, 2 di februari 2020, cuminzando di 8.00 a.m. en punto.

1)number 101 te cu number 160 (trailer/tent/stellage).

2) pauze y ta sigui pa 1pm exacto.

3) number 161 te cu e ultimo number 180 (trailer/tent/stellage).

4) Lo sigui di biaha cu RESERVE Kavels nan di nr 1 te cu nr 45.

E persona cu yega laat ta perde su turno y lo mester keda warda te despues cu yama e ultimo persona prome cu pauze of prome cu cuminza cu e 50 siguiente personanan of despues cu yama e ultimo persona pa e dia ey.

Personanan cu tin buffetvergunning pa districto di Noord y San Nicolas por cuminza pone nan trailer of tent desde diaranson, 3 di februari 2020, pa districto di Oranjestad tambe por cuminza pone nan trailer of tent desde dialuna dia 3 di februari 2020 (entre 7.00 a.m. y 7.00 p.m.).

DOW lo instala tent riba e kavelnan na L.G. Smith Boulevard pa personanan cu a bin na remarca pa e kavelnan aki pa medio di tombola. Riba dicho kavelnan no ta permiti pa para auto, pone stellage of trailer ni cualkier otro objecto cu por trece daño na e suela.

Tambe lo tin tribuna disponibel riba e ruta pa facilita personanan cu no a bin na remarca pa kavel y/of ta desea pa hasi uso di un tribuna pa disfruta di Carnaval. Pa esakinan no ta existi ningun tipo di reservacion. Esun cu yega prome por tuma asiento riba e tribuna.

Tambe lo tin mas o menos 7 toilet trailer instala riba e ruta di carnaval pa facilita e publico.

