Durante un entrevista a haci e pregunta cardinal na director di SVB sr. Edwin Jacobs unda cu por tuma nota cu varios parti mundo paisnan ta aumenta e edad di pensioen y Aruba a aumenta e sueldo di pensioen pa duna e pensioenado algo extra y kico te opinion di parti SVB pa cu e fondo.

E edad di pensioen

Den e acuerdo entre Aruba y Hulanda den cuadro di e ayudo pa combati e crisis di covid a menciona si mester adapta e edad di pensioen pa 66 aña, e expectativa ta cu no ta den e aña aki pero lo tuma e evaluacion, mientras tanto for di banda di SVB a haci nos calculonan te ki tempo e fondo ta wanta y a mira cu pa comienso di otro decada mester ahusta e fondo. E recuperacion rapido economico ta positivo ey fo, aña pasa a ricibi un bon prima y ta kere ta yega e nivel di 2019 of ta surpasa esaki y e ora esaki ta dunabo un espacio pa adapt e suma di pensioen. Den e ley di AOV di pensioen ta poni cu pensioennan por wordo adapta te cu maximo e % di e cambio di incide di e prijs di consumo. Tur aña ta haci e ehercisio den luna di october, for di 1 di september te cu 30 di augustus ta ricibi for di CBS kico tabata e cambio di incide di prijs di consumo y manera cu esaki subi, ta haci e ehercisio cu na ki porcentahe por adapta e aumento y unda cu e fondo no ta sufri di dje. Sr. Jacobs a menciona tambe cu mester balansa esaki bon den ki impacto riba e fondo y otro banda tin cu balansa pa busca lo maximo posibel pa mantene e poder y cumpra di bo pensioen.

Un pensioenado por lo general no ta traha mas y no tin otro forma pa yega na un entrada y esaki ta e unico cu e tin y 80 % personanan asina esei ta nan unico entrada y pa es motibo tin cu keda mantene lo mas tanto posibel e poder di compra di e pensioen.

Aña pasa e indice di consumo a aumenta 8 aña y ta kere cu 5% e fondo por wanta y adapta tur suma di pensioen na 5% asina e director di SVB sr. Edwin Jacobs a finalisa.