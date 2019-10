Bartenders’ Brawl 2019 lo ta mas grandi cu nunca!

Bartendernan di Aruba ta preparando pa e di 5 edicion di Bartenders’ Brawl cu lo tuma lugar dia 25 di oktober proximo. E aña aki cu un toke diferente na e competencia; tur cocktail lo mester tin un ingrediente netamente local. Motibo principal pa esaki ta cu e Bartenders’ Brawl di e aña aki ta formando parti di ATA su ‘Eat Local Month’.

Renaissance Aruba ta premira e competencia di aña aki mas grandi cu nunca! Tur bartender lo bini cu nan mihor creacionnan dunando publico un show espectacular. Un anochi riba cual lo explora Aruba su herencia cultural, combinando esaki cu tendencianan den mixologia moderno riba Renaissance Festival Plaza. Social media inlfuencernan internacional, Nathalie Migliarini di Beautiful Booze y Kimberly King conhuntamente cu Aruba su propio influencer Enrique Balestrini lo tey pa captura e mihor momentonan di anochi.

Ocho bartender lo bataya pa bira e mihor di Aruba:

Nathan Shwengel, ganador di aña pasa den categoria di ‘Judges Choice’ lo tey e aña aki un biaha mas pa purba retene su titulo respresentando Aruba Trading Company. Otro participantenan ta; Jhon Vivas laborando na Craft cu lo representa La Cava cu Rum Diplomatico y Carlos Perez di Azia lo representa Pepia Est., Tambe lo mester tene cuenta cu Danny Kock cu lo representa Tropical Bottling Company. Un otro cara no desconoci ta di Micheal Gomes cu lo representa J&G Trading Company y lo crea su cocktail cu tequila Don Valente. E anochi aki lo bai saca dos ganador. E panel di hurado consistiendo di Chef Urvin Croes di White Modern Cuisine, Ferry Zievinger, General Manager Divi Resorts y Orlin Geerman, Director EPB Culinary Program lo saca e ganador ‘Judges Choice’ mientras cu e 3 influencernan invita; Nathalie, Kimberly y Enrique lo scohe e mihor cocktail pa ‘Peoples Choice’.

E damanan sin temor di competencia:

Janice Martinus di 21 aña ta manager na Hoya Lush Café; e ta un bartender experiencia den refreshing drinks e’lo representa Manrique Capriles, mientras cu Aruba Trading Company lo keda representa pa Merly Cardenas di BLUE Bar. Otro dama gran favorito ta Emilia Lopez Henriquez laborando na Casa Nonna. Emilia tin ya caba algun titulo tras di su nomber manera ‘Bartender of the year na Ritz’, tambe e ta un semi-finalista di CALA ‘ Masters of the craft’. Emilia lo representa Divino den e edicion aki di Bartenders’ Brawl.

E di 5 edicion lo ta espectacular!

Disfruta di un anochi yena cu suspenso riba Festival Plaza. E aña aki e organisadornan ta contento cu Bartenders’ Brawl ta formando parti di ATA su Eat Local Month. Carchinan di entrada ta obtenibel pa $55 cu ta inlcui 8 cocktail, 1 cocktail di cada participante, ‘heavy bites’ prepara pa Renaissance Aruba su team culinario y DJ cu lo spin ‘live’. Por Cumpra bo carchi riba www.renarubaevents.com of serca e Navigator’s desk di Renaissance Marina of Renaissance Ocean Suites. Pa mas informacion bishita Renaissance Aruba su pagina di evento riba Facebook.

