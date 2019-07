Barracudas Synchro Aruba Summer Camp: Escape to an Underwater World

Barracudas Aruba ta invita tur mucha cu ta gusta musica, baila y landa! Como e unico club di landamento Artistico na Aruba, Barracudas Aruba ta dedica su mes completamente na forma atletanan den e deporte, cu a wordo introduci na e comunidad di Aruba na 1973. Landamento artistico ta inclui elementonan di baile, acrobacia y landamento cu ta enfoca riba forsa pero tambe flexibilidad, cual ta exigi un training specifico. Mientras e arte y expresion durante di e rutina nan (shownan) ta siguramente hasi e deporte aki uno di esnan mas bunita na mundo.

E meta principal di e club ta pa brinda atletanan oportunidadnan pa desaroya y prepara nan mes pa competencianan internacional. Nos atletanan ta sobresali internationalmente y nos ta orguyoso di tur e logronan di e ultimo 45 añanan. Recientemente a habri e deporte pa mucha homber tambe participa mirando e desaroyonan den e deporte internationalmente.

Cu e camp aki nos kier sigui promove nos deporte na nos comunidad, cu lo inclui actividadnan paden y pafor di awa entre otro training di figuranan, flexibilidad, Zumba y mucho mas. Tur les lo tuma lugar na pool olimpico na Savaneta. Ta invita muchanan di tur edad cu tin por lo menos diploma A pa participa na e camp aki y sera conoci cu e bunita deporte di landamento artistico.

Pa registra por manda nos nomber, edad y zwemdiploma via Facebook messenger Barracudas Aruba, whatsapp +297 745 8347 of +297 592 1274 of email: [email protected]

