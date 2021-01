Barracudas Artistic Swimming ta participa na e prome Virtual Artistic Swimming

Barracudas Aruba ta sumamente orguyoso di anuncia su participacion na e prome evento virtual na nivel mundial. Lo participa cu dos rutina: un free combo routine, y un tech solo routine. Mester enfatisa cu esaki lo ta prome biaha cu Aruba como pais ta participa na un competencia na nivel mundial cu un combo routine.

E coachnan y atletanan ta sumamente entusiasma y a traha hopi duro

pa finalisa e rutina yama “Around the World”. Durante e vakantie den december a hasi

un training camp intensivo pa finalisa e rutina y a perfeciona esaki den e ultimo siman

nan.

Un combo ta consisti di 10 landador y ta inclui diferente momentonan di sincronisacion

cu e musica y elementonan cu ta bini hunto pa crea un obra di arte espectacular den

awa. E atletanan formando parti di e combo ta: Edianne Croes, Angelina Hamoen, Kyra

Hoevertsz, Caroline Kelly, Mikayla Morales, Janelly Pina, Maria Salazar, Avigayle

Tromp, Meghan Tromp y Melanie Tromp.

aki.

World Series 2021

Kyra Hoevertsz lo participa cu un solo routine representando Aruba na e magno evento

E evento lo wordo filma durante oranan di atardi y mester atene na varios criteria di

filmacion. Nos amigonan di 297sports lo ta encarga cu e parti aki pa garantisa tur

aspecto di e calidad di e video. Lo manda e filmacion pa e panel di judges cu lo usa un

sistema inovativo (web-based) pa score cada rutina. E dianan di broadcasting lo ta 17-

19 de februari na unda e resultadonan lo bira conosi.

“We are so excited that this country can participate at this event, our athletes are ready,

and we are ready.” E head coach Chihiro Ishii a subraya.

Porcierto awe tambe e grupo di principantenan lo participa den nan prome competencia

virtual. Esaki ta un competencia organisa door di Cayman Islands y lo tin 3 pais

participando: Cayman Islands, Jamaica y Aruba. Den categoria SuperNovice nos ta

representa pa Genesis Tromp, Kayhlin Thiel y Zaria Wester, y den categoria Novice nos

tin Khloe Rafini, Sofie Belle Rafini y Anael Misiedjan. Aruba lo participa den e evento di

Figuranan so, y majan atardi e resultado lo ta conosi.

Sigur ta di aplaudi e animo y perseverancia (grit) cu e coaches nan y atletanan a

demostra durante un temporada completamente diferente cu normal. Nos ta desea e

atletanan tur clase di exito den e competencia virtual aki cu ta algo completamente

nobo y unico den e deporte. Ban Aruba!! Durooooo!!

Como e unico club di landamento Artistico na Aruba, Barracudas Artistic Swimming ta

dedica su mes completamente na forma atletanan den e deporte cu a wordo introduci

na e comunidad di Aruba na 1973. Landamento artistico ta inclui elementonan di baile, acrobacia y landamento cu ta enfoca riba forsa pero tambe flexibilidad, cual ta exigi un

training specifico. Mientras e arte y expresion durante di e rutina nan (shownan) ta

siguramente hasi e deporte aki uno di esnan mas bunita na mundo.

Pa mas informacion por bishita nos riba Facebook @Barracudas Aruba, contact nos via

whatsapp +297 745 8347 of email: barracu[email protected]

