Bario di Tarabana kier trankilidad bek y ta grita pa auxilio

Bario di Tarabana, specialmente e habitante nan di e cayanan Pindastraat, Fiyostraat, Mandolinstraat y Timbalstraat, Apelsinastraat ta pidi auxilio.

Tur dia for di ora nan di mainta, e trankilidad di nos habitante nan ta ser stroba pa un grupo di bikernan den e bario. Di mainta trempan te cu anochi y por bisa hasta den marduga nos trankilidad ta ser stroba pa e hende nan ki. Grupo di hoben nan cu ta haci careda nan di brommer ilegal den e caya nan menciona. Show di drifmento y sin laga afo e agrupacion den caminda/skina nan cu no mag di para auto.

E hoben nan aki ta draai e brommer nan causando desordo pa nos de nos cas, molester di huma pa nos salud. Sin laga afo nos sosiego ora nos ta drumi pa bay traha of pa nos yiunan bay school. Nos habitante nan ta cansa di e situacion aki.

Nos ta cansa di yama Polis mas cu 10 biaha pa dia pa cu e problema ki. Polis ta bin bay y e problema ta sigui.

Nos ta pidi yudansa prome cu un di nos habitante nan bira victima di e acto nan ki. Un bario/caya nan cu ta den un parti habita unda cu velocidad nan halto no ta ser acepta. Un bario unda nos ta conta cu habitante nan di e.o. mucha, hoben, adulto y te hasta pensionado. Kico nos ta warda? Pa un di e brommer, auto ranca un di esunnan menciona mata un di nos famia nan. Laga un di nos bisiña nan invalido o mancaron? P’esey nos ta pidi yudansa. Paso nos kier nos trankilidad bek. A pidi minister nan den pasado, durante cu nan a campaña den nos bario, pa un yudansa y te cu awe nada. Tur bario a haya polis nan drumi/verkeersplateau y den nos bario nada! Cu tur e yamada nan haci na 100, con por ta cu te ainda Polis no a bin cu ningun plan pa stop esaki. Stop e coremento duro, e drifmento y sigur e echo castigabel di mucha nan coriendo brommer cu edad nan hoben.

Nos kier nos trankilidad bek. Spera cu esaki yega na oido di Cuerpo Policial, DOW y Minister di Husticia.

