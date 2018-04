Barconan di fruta Venezolano a yega Corsou bek despues di un luna y mei

WILLEMSTAD- Dialuna mainta e prome botonan di fruta procedente di Venezuela a yega Corsou. Un di nan, Margot, tabata e prome boto despues di algun tempo y pronto e lo wordo sigui pa mas di e barco chikitonan aki. Pero dialuna barco a drenta kade di Corsou, 6 bashi y 2 yena cu fruta y berdura.

E botonan no por a wordo descarga pa motibo cu nan no por a mustra e documentacion necesario. Doaune di Corsou a dunanan e tempo pa busca e documentonan aki pa asina por baha nan carga.

Dia 2 di maart, e ultimo boto a sali for di Corsou rumbo Vela di Coro. E fronteranan ta habri awo despues cu Minister di Relacionnan Exterior, Stef Blok a firma un acuerdo cu e gobierno Venezolano. E botonan lo ancra na Kleine Werf pa aworaki.

Gobierno di Corsou ainda mester dicidi unda e barconan di frutanan aki lo bay mara. No ta sigur si nan lo tuma nan puesto regular na Punda, ya cu e Minister di Asuntonan Economico Steven Martina a priminti e locacion aki na artesano y productornan local.

E renobacion di e Sha Caprileskade ainda ta den full swing pa entrepreneurnan local cu lo tuma luga di e comerciantenan Venezolano di e mercado flotante.

Fuente: Curacao Chronicle

Comments

comments