Willemstad Curacao: E barku naval hulandes Zr.Ms. Den Helder lo nabegá seremonialmente drenta Willemstad djaluna 20 di òktober próksimo. Esaki ta e promé bishita di e barku naval nobo na Region Caribe y su promé bishita na wafnan. E bishita na Kòrsou a wòrdu planeá aña pasá pa realisá pruebanan di tempu kayente. E kantidat haltu di humedat i temperaturanan haltu di laman ta proveé​​kondishonnan ideal pa tèst kon e barku i su instalashonnan ta respondé na e klima tropikal.

Entrada seremonial

Djaluna 20 di òktober mas o ménos 09.45 or di mainta, e barku ta nabegá drenta Bahia Santa Ana. Zr.Ms. Den Helder lo dispará 21 tiru di saludo na honor di e bandera di Reino i na Gobernador di Kòrsou. E saludo aki ta keda tambe kontestá ku 21 disparo di saludo for di Fort Krommelijn.

Zr.Ms. Den Helder

E Barku di Sosten i Kombate a wòrdu enkargá den Marina Real di Hulanda na òktober 2025. E barku di suministro ta entregá kombustibel, piesanan di reserva, alimento i munishon na otro barkunan naval. E barku awor a trese ekipo manera boto di búskeda i reskate pa Saba i St. Eustatius, ademas di unidatnan di “reverse osmosis” (RO) pa produsí awa di bebe den emergensianan manera pasashi di un orkan.

Parada Logístiko

Promé ku yegada Djaluna di e barku na Kòrsou, djabièrnè 17 di òktober e ta ehersé un parada logístiko promé na Sint Maarten. Akinan ta deskargá e botonan di búskeda i reskate.

Nota pa Redakshon

Pa miembronan di prensa riba Djaluna 20 di òktober 2025 pa 11.15 or a.m. lo tene un momentu ku prensa na bordo di Zr.Ms. Den Helder. Durante e momentu aki bo tin posibilidat pa presentá bo preguntanan tokante e barku i e biahe, esaki lo ta na e Komandante di e Barku di Sosten i Reskate, Kapitan-Teniente Naval Stef-Jan Veenstra òf na Komandante di Forsanan Naval den Region Caribe, Komandante Walter Hansen. E barku lo mara na Mathey Werf na Willemstad. Lo bo mester mèldu promé ku Djaluna 20 di òktober serka Ofisial di Personal Hiraldo Vos-van Kooten. Sin ku bo mèldu lo bo no tin akseso na e barku di Marina. Legitimashon ta obligatorio.