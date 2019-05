Barco crucero poni den cuarentena pa caso di sarampi a bordo

E barco Freewinds, cu ta wordo uza pa retironan spiritual di e congregacion polemico di e Church Of Scientology, ta na St. Lucia actualmente. Y for di dialuna niun hende no por baha pa miedo di causa un epidemia. E persona infecta ta un muhe miembro di e tripulacion, cual condicion ta uno stabiel. Ta tema pa tin mas persona infecta.

E crucero di 300 pasahero a bordo a wordo poni den cuarentena na e isla di St. Lucia, den lama Caribe, despues di e confirmacion di un caso di sarampi entre e tripulacion, segun e cadena di noticia, NBC a informa.

Autoridadnan di e pais no a confirma e noticia, pero e sargento Warda Costa, Victor Theodore, a indica cu ta trata di e barco Freewinds.

Sarampi ta un malesa contagioso y cualkier persona, cu no a ricibi e vacuna, por haya sarampi.

Miembronan di tripulacion di e barco ta trahando actualmente cu e Pan American Health Organization y e Caribbean Public Health Agency.

E barco ta bou di cuarentena desde dialuna .

Mientras tanto, dokter riba Freewinds a sigura cu e caso ta uno aisla y e persona en cuestion ta stabiel.

Sarampi a bin ta extende pa diferente luganan di e continente Americano debi na e rechaso di vacunacion.

“Sarampi ta altamente contagioso. Cualkier persona cu no ta debidamente vacuna por haya e malesa si e drenta den contacto cu’n caso confirma. Ta hopi probabel cu e demas personanan riba e barco a wordo exponi na e malesa”, segun Marlene Frederick-James, hefe medico na St. Lucia.

https://cruisefever.net/

