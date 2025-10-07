Diamars den careda di 5:30 atardi e barco crucero Adventure of The Seas cu a sali foi waf di Aruba pa 4’or atardi, tabata miyanan pabou di Aruba a bati alarma cu un pasahero abordo ta hayando ataca di curason y mester di yudansa medico avansa. Debi cu tog e barco tabata cerca net pabou di Aruba y por a yega mas lihe y tanteen saca helicopter el a opta pa bira bek y drenta nos waf bek di emergencia y tabatin luga pa por mara. Segun informacion dokternan abordo di e barco a cuminsa atende cu e turista di biaha

Algo di 7’or anochi personanan a mira con un barco ta drentando waf y a haya esaki poco straño, pero tabata e barco crucero cu e turista cu a haya ataca di curason y tabatin mester di atencion medico avansa.

Ambulance a presenta na waf pa busca e turista y asina bay hospital cune pa atencion medico avansa.