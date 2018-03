Barco crucero a regresa Aruba bek pa turista cu a bira basta malo

Diahuebs den oranan di atardi e barco crucero Caribbean Princess cu tabata algun miya pabou di Aruba a haye ta regresa bek debi cu e ta basta cerca di nos isla despues cu un turista a bira basta malo riba e barco. Di biaha unidadnan di ambulans a keda manda pa waf na Playa unda e paramediconan a subi un tugboat y a keda guia te na e barco cu a para un rato pazuid di ex bushiri hotel. E barco crucero a haci algun movecion cu basta hende a para wak esaki y saca potret pero no tabata sa kico tabata pasando. E paramediconan a tuma e pashent over y asina a yega waf di Playa y a transporta e turista pa hospital pa haya atencion medico avansa. E barco a continua bek cu su ruta rumbo Miami.

