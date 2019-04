Barcelona ta titula campeon di La Liga

BARCELONA, Spaña- Un gol solitario tanto di e Argentino Lionel Messi den e di dos tempo a duna Barcelona e tres puntonan cu e tabata falta proclama su mes campeon di e Liga Santander, e di 26 titulo den su posesion, den un partido loco unda cu e ekipo Levante, cu tabata tin mester di punto, a bringa te na final.

E hungado procedente di Rosario, Argentino, cu a cuminsa e partido keintando banki, a lidera e triunfo cu Barcelona tabata falta pa celebra e titulo dilanti su fanaticonan, cu tabta ansioso pa e partido caba, contra di un rival cu no tabata rindi.

E gran hungado di e partido tabata e keeper di e ekipo Vasco cu tabata un salbabida pa su compañeronan. Ya na e di dos minuut, el a salva un tiro di Luis Suarez, cu su pianana, mescos cu’n hugada briyante di Philippe Coutinho cu tabata falta solamente e gol pa corona e hugada.

E Brazilero no a rindi y a presenta su candidatura pa ta e titular contra di Liverpool. El a bringa cu alma y cuerpo y a busca e gol cu tur ansia. Si esaki no a yega, tabata pa e actuacion soberbia di Aitor.

Suarez tambe a pone e keeper Vasco sufri, cu a saca su man drechi despues di un tiro cu e exterior di e hungado mas activo di e Barcelona hunto cu Coutinho.

E bala a yega na Messi cu, desde paden di e area, a fusila Aitor cu e pia robes (1-0). Asina tambe por a scucha e prome gritonan di “campeon, campeon”, pero Levante no a rindi, y a busca, sin miedo, pa empata e partido, pero esaki no a logra.

Cu e titulo den man, y finalista den e Copa di Rey, e ekipo Vasco por concentra den e semi final di e Liga di Campeones, contra di Liverpool.

Diaranosn na Camp Nou, lo ta e prome parada pa sigui soña cu e triplete. E prome di tres grande titulo di e temporada ya caba ta luci den e posesion di e generacion mas exitoso di e club.

