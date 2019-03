Bar restaurant y supermarket cera pa sushedad

Polis di San Nicolas conhuntamente cu Salubridad Publico y Brandweer a tene un accion awemainta den e bario di Pos Chikito. E control tabata dirigi ariba Restaurant y Supermercadonan den e bario menciona.

E control tabata un iniciativa di Polis di San Nicolas basa riba e permiso di e lugar. Un grupo di studiante cu ta eherciendo nan estudio di polis a haya un tarea pa asina controla diferente sorto di negoshi.

E accion a cuminsa for di oranan trempan di mainta y a termina oranan laat di atardi. A cera 4 lugar pa publico. The New Rey Hing Bar & Restaurant y Kam Man na Pos Chikito a wordo cera pa 48 ora pa no cumpli cu e permiso y a haya e lugar sushi, producto caduca y cu ta dañino pa salud.

Na Asia Sranang y Tio Pepe Restaurant cu tambe ta situa na Pos Chikito a wordo cera pa 48 ora. No ta cumpli cu e rekisitonan pa brandweer y tampoco pa Salubridad Publico.

Tur 4 negoshi a haya e oportunidad pa drecha nan lugar y tambe pa hacie completamente limpi y si no cumpli lo por tin consecuencianan. Durante control a constata cu e higiena den tur e lugarnan a hunga un rol. Cuerpo Policial Aruba conhuntamente cu nos partners nan strategico lo sigui controla pa asina por mantene e lugar nan publico limpi, adecua y cu permiso pa maneha esaki nan. Nos ta haci e accion aki pa bienestar di nos comunidad cu ta sea cumpra cuminda of ta haci compras.

Comments

comments