Bañonan nobo a wordo inaugura na Pius X door di Divi & Tamarijn Aruba all inclusives hunto cu Fundacion Divi Impact

Algun dia prome cu scol habri na Aruba, bañonan nobo a wordo inaugura na Pius X School na Dakota, den presencia di e cabesante, docentenan y staff contento.

E bañonan a wordo renoba por medio di Divi & Tamarijn All Inclusive cu fondonan colecta pa Divi Impact Foundation. Segun cabesante Sheila Tromp, e proyecto aki a tuma mas cu 3 siman, y lo contribui grandemente na e bienestar y comfortabilidad di e studiantenan, sigur na e facilidad di 61 aña aki generalmente.

Tabata un gran placer pa presidente di Impact Foundation Ricardo Vrolijk, y Yanel Olivero, miembro di board y project manager, pa por entrega e facilidad moderno cu su upgrade net na tempo. Nan tabata tin sosten for di miembronan di board Francis Ridderstap, Maria Esquera, Pearl Lake y Island Marketing & Promotion Manager, Tabitha Fecunda, mientras nan a mustra e proyecto na miembronan di prensa local.

Divi & Tamarijn All Inclusive Resorts a wordo introduci na Pius X basis school via plataforma di Kids Council, un iniciativa di princes Laurentien di Hulanda, na unda 6 studiante local di scolnan basico a wordo invita pa brainstorm y resolve retonan di adultonan den hospitalidad.

E iniciativa a resulta den colaboracion mas leu cu e council, y partners, Divi & Tamarijn All Inclusive Resorts y Fundacion Divi Impact, merece e reconocemento pa e trabao duro y duradero cu nan ta haciendo pa e comunidad.

Den añanan recien, teams di trahadornan consistiendo di boluntarionan y profesionalnan tabata trahando na Pius X school na Dakota, haciendo trabao di verf, drecha dak, restaurando y haciendo klasnan limpi, como tambe e gymzaal. Un donacion di 28 airco nobo a sigui, instala den klasnan cu anteriormente tabata duna les bao di hopi calor. E tabata un proceso hopi largo cu a rekeri poder adicional di infrastructura, como tambe un inversion substancial.

Riba un otro ocasion, e scol a ricibi eBoards, cual ta aparatonan hopi facil pa uza pa sostene comunicacion y colaboracion den klas, integrando e tecnologia di mas recien.

Na January 2021, Divi & Tamarijn All Inclusive cu partner Divi Impact a brinda 200 tablets na e studiantenan cu desde e tempo ey ta studia matematica y otro vaknan complica riba un plataforma Hulandes interactivo, cu nan docente como nan coach y mentor, yudando nan cu nan curriculum na nan mesun tempo.

Esey tabata e ultimo bes cu difunto managing director Alex Nieuwmeyer a atende un celebracion di donacion. Mientras cu awor e no t’ey mas, su trabao importante si ta sigui wordo realisa.

Divi Impact ta un organisacion non-profit cu a wordo estableci riba 2 di September, 2010, cu e meta pa recauda fondo [scholarship fund] cu ta wordo uza pa asisti empleadonan di Divi y/of muchanan cu ta desea di persigui un educacion mas halto riba nos isla of den exterior.

E fundacion su meta ta pa inspira y motiva liderazgo di Divi su compania, doñonan, bishitantenan, socionan den negoshi y empleadonan pa haci donacion di nan tempo, placa y recursonan pa yuda e comunidad den crea un grado mas halto di bida y na mes momento pa expande e nomber di Divi localmente, por medio di crea asistencia educacional na empleadonan y nan yiunan.

Divi Impact ta recauda placa tur aña por medio di deduci un cantidad chikito di salario di empleadonan di e compania y pa solicita na bishitantenan pa tambe haci algun donacion. Nan a inverti miles di florin den Pius x School caba!

Pius x School ta pertenece na SKOA, Stichting Katholiek Onderwijs, e fundacion cu tin 15 scol primario bao di nan, 25 scol basico y 5 scol secundario, como tambe 1 scol pa muchanan special. 18 di e fundacion su institutonan di enseñansa ta ainda riba lista pa ricibi instalacion di airco.

Prensa a wordo invita pa bishita e scol basico, mientras representantenan di Divi & Tamarijn All Inclusive a inaugura e bañonan nobo, cu un diseño simpel, atractivo y facil pa haci limpi. E staff di scol tambe a wordo brinda cu materialnan nobo pa carga nan productonan di haci limpi. Como resultado di e envolvimento di Divi & Tamarijn cu e scol pa 7 aña, e facilidad, klasnan y gymzaal ta bunita pinta y den un estado excelente di reparacion, dorna cu flornan y diseñonan colorido. E scol a presenta Divi cu un toke di aprecio. Presidente Vrolijk ta raporta e lista di proyectonan biniendo den futuro; e ta continuamente wordo compila cu mas cos, incluyendo beca pa studiantenan y recientemente un proyecto di Back-To-School pa materialnan di scol.

Comments

comments