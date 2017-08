Bandera of borchi politico na palo di luz no ta permiti

Mescos cu ta sosode durante cada eleccion, partidonan politico ta opta pa sea pega bandera of hasta borchi politico na palonan di luz of palonan di sosten di waya di coriente. Separa cu NV Elmar no ta duna permiso na ningun partido pa haci tal acto, e ta un acto masha peligroso. Algun aña pasa tabatin hasta consecuencia fatal, pues ta haci un apelacion serio pa no haci esaki.

Den caso cu tecniconan di NV Elmar topa cu material di propaganda politico, of te hasta propagandanan comercial, lo kita nan y hiba nan na oficina di NV Elmar pa e doñonan pasa busca si ta desea.

NV Elmar ta haci un apelacion fuerte riba organisacionnan politico pa por fabor abstene di uza propiedad di nos compania nacional di distribucion di coriente, pa metanan di promocion politico. Ta gradici di antemano pa e consideracion y comprension.