Stichting Musica ta anuncia e oportunidad pa bandanan musical sali “Band of the Year 2023” pa e temporada Carnavalesco.

E criteria pa por cualifica pa “Band of the Year 2023” a wordo constela a base di experiencia di e añanan anterior, hunto cu e miembronan di Stichting Musica, pa asina eligi e banda cu a contribui mas na Carnaval en general pa 2023. Cada criteria tin un balor specifico y ta lo siguiente:

1. E banda mester a participa na “Aruba Caiso & Soca Monarch 2023” y/of den “Festival di Tumba 2023”

2. E banda mester a participa entre e siguiente parada nan di Aruba su Carnaval 2023 (no ta necesario pa a participa na tur parada):

– Parada di Luz na San Nicolas

– Lighting Parade Oranjestad

– Parada di Jouvert Morning

– Parada Grandi di San Nicolas

– Grand Parade Oranjestad

3. E banda cu miho animacion den paradanan

4. E banda su zonido

5. Presentacion di e banda su trailer den e paradanan

6. Mester toca e Soca ganador di Aruba Caiso & Soca Monarch 2023 “Feelin Good, Feelin Nice” of e Tumba ganador 2023 “Ata mi Aki”

Lo tin un panel di hurado cu ta cubri e ruta di e paradanan aki ariba menciona. E premio pa “Band of the Year 2023” ta Awg 5.000,00.

E banda ganador lo wordo anuncia riba dialuna, 20 di februari 2023 pa 3’or di atardi, pa medio di un comunicado dirigi na prensa y radio emisoranan y tambe lo wordo publica riba e Facebook page di Stichting Musica: www.facebook.com/Stichtingmusica.

Stichting Musica semper ta habri pa inovacion y pa cambio unda cu ta necesario y cu ta beneficia tur e musiconan. E organisacion y directiva di Stichting Musica ta hopi orguyoso di por brinda e premio “Band of the Year 2023”.

Stichting Musica ta desea tur bandanan cu ta participa, un temporada di Carnaval 2023 exitoso!