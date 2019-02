Bandanan Musical cu oportunidad pa ser eligi “Band of the Year 2019”

Stichting Musica ta anuncia e oportunidad pa bandanan musical sali “Band of the Year 2019” pa e temporada Carnavalesco. Esaki ta e di 2 aña cu Stichting Musica ta eligi “Band of the Year”, un award cu lo wordo otorga na e banda ganador.

E criteria pa por cualifica pa “Band of the Year 2019” a wordo constela a base di experiencia di aña pasa, hunto cu e miembronan di Stichting Musica pa asina eligi e banda cu mas a contribui na Carnaval en general pa 2019. Cada criteria tin un balor specifico y ta lo siguiente:

1. E banda mester a participa den nos “Aruba Caiso & Soca Monarch 2019” of den “Festival di Tumba 2019”

2.

E banda su uniform of costume durante e paradanan E banda cu miho animacion den paradanan E banda su sonido Presentacion di e banda su trailer den e paradanan Mester toca e Soca ganador di Aruba Caiso & Soca Monarch 2019 “Hunter 2 Hunted” of e Tumba ganador 2019 “Aruba Ariba”

Lo tin un panel di hurado cu ta cubri full e ruta di tur e paradanan aki ariba menciona. E premio pa “Band of the Year 2019” ta: