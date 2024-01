Diamars anochi den centro di bario Brazil a tuma luga e trekmento di lot pa e bandanan pa ta na secuencia durante e anochinan 26 y 27 januari 2024.

E secuencia pa diabierna anochi ta Caiso.

1 N Fuzion

2. Youth Xtreme

3. DLS

4. Buleria

5. Musical Time

6. Tsunami

7. Noush and the band

8. Hot Ones

9. D’Islanderz

10. Caribbean band

11. Zeta Band

12. Shine Music

13. Sunrise City Players

14. The Crew



A saca e secuencia di Power Soca pa diasabra.

1. Caribbean Band

2. Duro Entertainment

3. DLS

4. Fenomemen

5. Hot Ones Band

6. Souana

7. D’Islanders

8. Youth Xtreme

9. Xstatic

10. N Fuzion

11. Buleria

12. Tsunami

13. Musical Time

14. Sunrise City Player

15. Zeta Band