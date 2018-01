Banconan kier elimina check pero e sistema digital no ta funciona 100%

Banconan ta wordo critica cu nan sistema digital no ta funciona 100%. Sr. Pierre Raffini, di Asociacion di Banconan ta splica mas ariba esaki.

Lo bin cambionan, y nan lo bin hopi lihe. Cuminsando pa 1 di Mei, unda cu lo descontinua di check. Loke por bisa ta cu mayoria banco ya caba ta dunando clientenan diferente opcionnan di pago. Nan por haci’e online, via mobile. Tur e banconan tin un red grandi di ATM na nan disposicion cu e cliente por uza tambe. Mayoria di e banconan tin un call center cu por yuda e clientenan ariba cualkier informacion cu nan mester riba nan cuenta bancario.

Actualmente transaccionnan di banco pa banco ta tarda un tiki, e ta pasa via Centrale Bank, y e tin diferente stap pa pasa door di dje, compara cu ora manda placa directamente pa un otro persona na un otro pais unda ta uza SWIFT. Si a mand’e placa mainta, pa merdia e tin’e caba ariba su cuenta.

E Asociacion di Banconan ta den combersacion cu Banco Central pa por yega na un sistema mas eficiente, unda cu clientenan por disfruta di nan placa, si acaso nan transferi nan placa di un cuenta pa otro. E ta un sistema cu semper a traha asina, unda ta uza Banco Central como e “tercer partido” pa clear transaccion entre banconan. E ta un sistema cu di tur banda ta reconoci, cu por trece mehoracion den dje. E ta algo cu tin atencion debido di tur e banconan.

Loke a hala hopi atencion ta cu banconan kier elimina check, pero no por swipe. Y pa medio di wordo atraca, hopi di nan no ta cana cu cash, pa cual Sr. Raffini a bisa cu ta tempo pa tur comerciante busca un POS mashin, mirando e situacion cu tin na Aruba y tambe pa keda competitivo, ya cu check ta wordo descontinua pa un forma di pago. Pero tin tambe cu e comerciante no ta busca un POS mashin ya cu asina no tin forma mas pa evadi belasting.

Sr. Rafini a sigui bisa cu ora di cash, ta keda na e comerciante kico e ta bay declara na belasting y di e banda ey tambe, e sistema di belasting lo mester busca un manera pa toch purba hendenan convence e comerciante cu no kier acepta otro tipo di pago cu ta cash so. Nan lo mester busca otro alternativa pa busca manera pa cada hende paga nan fair share. Riba e otro parti di, ki otro alternativa por duna e comerciantenan, Sr. Rafini ta di opinion cu e mundo tecnologico cu e cash, check ta motibonan ta alternativanan anticua cu tin y esun cu ta trece mas riesgo. SI e cliente ta dicidi cu e no kier bay mee cu tempo, e tin un posibilidad cu e lo bay wak esey refleha den su benta nan. E clientenan di banconan den e caso si, lo bay cu otro opcionnan cu banconan ta ofrece pa haci nan transferencianan mas sigur y mas barata.

Riba e parti di stopmento di check, banconan tin un campaƱa intensivo pasando ariba tur e medionan social den un forma poco chistoso pero treciendo conscientisacion cu check ta un forma di pago anticua y sin mustra ainda tur e riesgonan cu esaki ta trece cun’e. E parti di conscientisacion di parti di ABA t’ey caba. Tin discusionnan andando cu Banco Central pa wak con pa trece mehoracion den e parti di clearing local. Y den esey tin e boluntad hopi grandi di Banco Central pa haci esaki. Si bo kier ta competitivo, si bo kier ta un isla di 5 strea, haci e parti di clearing mas eficiente ya cu transaccionnan entre banconan mester por tuma luga practicamente e mesun dia, segun Sr. Pierre Raffini, di Asociacion di Banconan Aruba (ABA).

