Banconan Hulandes meti den caso di labamento di placa cu capital Ruso

AMSTERDAM, Hulanda- Banconan Hulandes tabata forma parti di un carrousel di labamento di placa caminda cu biyones di euro a wordo laba na Europa y Merca. E supervision door di e banconan mes, y door di De Nederlandsche Bank (DNB), den e caso aki a faya.

Esaki ta segun un total 1.3 miyon transaccionnan bancario cu a leak, contract y e-mail di dos banco di Lituania, cu a cay den man di e colectivo periodistico OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) y na Hulanda e informacionnan aki a wordo comparti ariba e plataformanan pa periodismo investigativo di cual Investico, Trouw y De Groene Amsterdammer ta forma parti.

Caso Magnitsky

Investigadonan ta yam’e e ‘Troika Laundromat’. Parti di e placa e wasmachine di placa ta procedente di companianan cu ta envolvi den e circuito criminal of di fraude na Rusia. E pistanan ta conduci na e amigo di infancia di presidente di Rusia, Vladimir Putin, e tocado di chello, Sergei Roldoegin. Su nomber anteriormente a wordo menciona den Panama Papers.

Roldoegin, segun Investico, a ricibi casi 2 miyon dollar for di companianan cu tabata envolvi cu e caso Magnitsky-zaak, un caso grandi di fraudo fiscal cu a wordo nombra pa e abogado Sergej Magnitsky. Despues cu e fraude aki a bira conoci, e Magnitsky a wordo deteni y maltrata, y ta fayece un tempo despues.

Permiso bancario

Ta trata aki di casi 4 biyon euro na pagonan haci entre 2006 y 2013. E constructora naval Heesen for di Oss a ricibi ariba su cuenta di banco na Rabobank 43 miyon euro for di e machine di laba placa pa e construccion di dos yate pa e senador Ruso Valentin Zavadnikov.

Tanto ING y ABN Amro tabata envolvi den e pagonan cu tin tur caracteristica di labamento di placa, segun e periodistanan. ING na cu’n compania na Rusia te cu 2013, di cual ya pa cuater aña caba tabata tin sospecho di cu e tabata envolvi den labamento di placa. Y via un cuenta na ABN Amor transaccionnan tabata core den careda di 190 miyon euro.

Niun di e banconan menciona no tabata kier a reacciona ariba e publicacionnan. Tampoco DNB, cu tin e tarea pa sigura cu companianan no maluza nan permiso bancario na Hulanda pa haci transaccionnan dudoso, tampoco no tabata kier a reacciona ariba e pregunta cu si e supervision a faya.

