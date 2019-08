Banconan a confirma: Directiva di Lotto nunca tabatin ni tin Credit Card

Despues cu Minister di Deporte Dangui Oduber y Minister Presidente Evelyn Wever a publica riba nan pagina di Facebook cu Hunta di Supervision di Fundacion Lotto pa Deporte ta abusa di fondonan di deporte, mesora a start un investigacion interno. A straña di mira un decision di 10 aña pasa di miembronan di directiva cu no ta activo mas, cu lo a acorda pa uzo di credit cards. Locual a compronde cu e tempo ey, Minister Mike de Meza a para e decision y nunca a ehecut’e. Asina mes, e Hunta di Supervision actual a pidi banconan pa confirma esey “preto riba blanco”, di cual tanto CMB Bank como Aruba Bank a sigura cu for di aña 2009 pa awo, miembro di Hunta di Supervision nunca tabatin ni tin credit card na nan disposicion.

A pidi Minister pa aclaria publicacion tendencioso

Separa di e peticion na banconan, tambe a sali un carta direccion di Minister Oduber, den cual a solicita di dje pa corigi e informacion eroneo cu el a publica riba red social. E ta fastioso pa e fundacion, siendo no politiconan, pa cay den un discusion politico. Esey obviamente no ta nan tarea y no ta nan intencion tampoco pa ta den bataya politico, pasobra nan niun ta politico. Nan unico trabou ta pa supervisa maneho di e Fundacion, pa garantisa cu e fondonan ta crece y cu CBN, siendo e operador di e loteria, ta cumpli cu tur e reglanan stipula adelanta. E miembronan ta orguyoso cu bou di nan periodo, e entradanan di e fundacion a crece enormemente, mescos ta e cantidad di ganadonan, e suma cu ta drenta economia via premio, belasting y rebendedonan.

Sport Subsidie Commissie encarga cu fondo pa deporte

Hopi biaha tin pregunta riba e fondonan cu ta bay den deporte. Aki ta importante señala cu Fundacion Lotto pa Deporte no ta encarga cu patrocinio di ningun organisacion deportivo. Anualmente ta traspasa 4 miyon florin pa Sport Subsidie Commissie, den cual tin representacion di Ministerio di Deporte y mayoria organisacion deportivo. Nan ta e organo cu ta dicidi ken ta haya ayudo financiero, mara na reglanan di bon gobernacion den deporte. Tur organisacion of instancia cu mester sosten financiero pa cualkier proyecto, mester acudi cerca nan pa por bin na remarca pa donacion.

Pueblo tin confiansa den Fundacion Lotto pa Deporte

Mester menciona cu e comunidad di Aruba, teniendo cuenta cu e aporte na economia y na deporte di nos isla, a sa di sostene e Fundacion den gran forma. E entradanan a crece e ultimo 10 añanan den forma stabiel. Asina tambe e aporte na deporte a bay ta creciendo tur aña. Un di e motibonan pa e sosten grandi aki, ta e confiansa den e fundacion y su partner Canadian Bank Note, un grupo grandi, stabiel financieramente y cu hopi experencia den ramo di loteria. E confiansa di e hungadonan, cu ora Bo hunga y Bo gana, nan ta paga, ta importante pa tur cliente.

