Banco popular na Venezuela no tin placa

Mayoria di e sucursalnan di Banco Bicentenario di Valencia na Venezuela no tin placa efectivo. Y tampoco tin informe di pa ki dia nan lo haya tampoco. E situacion ta perhudica principalmente e pensionadonan di e Institulo Venezolano di Seguro Social pasobra hopi di nan no por a cobra nan pension di luna. Segun e informe algun di esnan afecta dor di e situacion aki na banco, ta bezig cu tramitenan di transferencia y ricibiendo depositivo. E situacion aki a sosode for di Dialuna pasa dia 9 di December na e sucursalnan di Bicentenarios de Torre Empresarial, Torre Banaven y na esnan den shopping mall Guaparo y Pasea Las Industrias. Manera ta conoci e pensionadonan por saca mensualmente solamente 700 mil Bolivar na efectivo pero hopi di nan no por a haci ni esaki debi cu no tin placa efectivo na e banconan, loke a genera disgusto y rabia serca e pensionadonan. Sra. Carmen de Bordones a expresa cu el a gasta hopi placa na bus pa cada biaha bai un otro sucursal p’asina por saca placa pero no a logra. Mientras cu Fernando Aguirre a bisa cu e ta bai tur dia banco den metro y lo sigui haci esaki te ora cu e logra haya placa for di e atmnan di e banco.

Comments

comments