Banco di Caribe ta subi limite di ‘Tap and Go’

Den luna di september ultimo Banco di Caribe a introduci su tarheta di debito Mastercard. E tarheta ta super moderno y a reemplasa e tarheta tradicional. Cu e tarheta di debito Mastercard di Banco di Caribe clientenan por swipe, dip,‘Tap and Go’, paga online y lanta cen rond mundo. Pa facilita su clientenan aun mas, Banco di Caribe a subi e limite di pago cu e opcion di ‘Tap-and-Go’ riba su tarheta di debito.

Ora cu un mashin di pago y e tarheta ta ekipa cu e tecnologia di Near Field Communication (NFC) mester djis pone (‘Tap’) e tarheta na e pantaya pa haci un transaccion. Ta uza e ‘Tap and Go’ principalmente pa montantenan mas chikito, pero pa facilita su clientenan Banco di Caribe a subi e limite ‘Tap and Go’ pa su tarheta di debito Mastercard. E limite a subi te 100 florin pa transaccion individual y te un maximo di 200 florin pa dia. Sinembargo, cada banco a determina nan propio limite pa nan mashin di pago. Ora ta uza e opcion di pago ‘Tap and Go’ den exterior, mester tene na cuenta cu e limite ta keda 100 florin pa transaccion.

Tuma nota cu e opcion di pago di ‘Tap and Go’ riba Banco di Caribe su tarheta di debito Mastercard ta activa automaticamente e prome bes cu uza e tarheta pa haci un transaccion na un di nan ATMnan. Si, pa un of otro motibo, e cliente no ta desea e opcion di pago ‘Tap and Go’ riba su tarheta di debito Mastercard, por pidi pa desactiva esaki ora manda un mensahe via di BdC Online of yena e formulario di aplicacion riba e website di Banco di Caribe. Si den futuro ta desea pa reactiva ‘Tap and Go’, esaki lo ta posibel via di mes procedemento.

Mas pregunta tocante ‘Tap and Go’ ?

Pa mas informacion por consulta e seccion di pregunta y contesta rapido riba www.bancodicaribe.com Ademas, por yama nos Customer Support Center na 523 2250.

