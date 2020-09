Banco di Caribe su Mastercard Debit Card ta ofrece e opcion di pago ‘Tap and Go’

Ademas di su tarhetanan di credito, awor e tarheta di debito Mastercard di Banco di Caribe tambe ta ekipa cu e tecnologia di ‘Near Field Communication’ (NFC). Esaki ta haci posibel pa clientenan uza e opcion di ‘Tap and Go’. Na momento cu e mashin di pago y e tarheta ta ekipa cu e tecnologia di NFC bo ta djis pone (‘Tap’) e tarheta na e pantaya pa haci un transaccion. Ta uza e opcion di pago ‘Tap and Go’ principalmente pa montantenan mas chikito.

Activa of desactiva ‘Tap and Go’

E opcion di pago ‘Tap and Go’ di e tarheta di debito Mastercard di Banco di Caribe ta activa automaticamente e prome biaha cu uza e tarheta pa haci un transaccion na un ATM of mashin di pago. Asina cu e tarheta keda activa, e cliente por cuminsa uza e opcion di pago ‘Tap and Go’ tanto local y internacionalmente na caminda cu e servicio aki ta disponibel.

Si, pa un of otro motibo, e cliente no ta desea e opcion di pago ‘Tap and Go’ riba su tarheta di debito Mastercard, por pidi pa desactiva esaki ora manda un mensahe via di BdC Online cu e peticion of ora yena e formulario online riba www.bancodicaribe.com of na momento cu bishita nos oficina situa na Vondellaan 31 pa completa e formulario. Si den futuro ta desea pa reactiva e opcion di ‘Tap and Go’, esaki lo ta posibel via di mes procedemento pa desactiva e tarheta completando e formulario sea ‘online’ of na nos oficina.

Limite di ‘Tap and Go’

Clientenan di Banco di Caribe por paga te 50 florin pa transaccion y te 150 florin pa dia cu e sistema di ‘Tap and Go’. Sin embargo, cada banco a determina nan propio limite pa nan mashin di pago. Na momento di haci un pago cu e sistema di ‘Tap and Go’, lo aplica e limite mas abou. Ora ta uza e sistema di pago ‘Tap and Go’ den exterior, mester tene na cuenta cu e limite ta keda 50 florin pa transaccion.

Distribucion di Mastercard Debit Card

Clientenan cu ta uzando un tarheta di debito valido, pronto lo ricibi e tarheta di debito Mastercard nobo via post na e adres cu ta registra na banco. Actualmente ta e clientenan cu recientemente a aplica pa un tarheta di debito ta ricibiendo un yamada di un representante di banco pa por pasa busca e tarheta nobo. Pa mas informacion por consulta e seccion di pregunta y contesta rapido riba www.bancodicaribe.com, Ademas, por yama nos Customer Support Center na 523 2250. Ta invita tur cliente pa keda pendiente pa mas informacion cu Banco di Caribe lo duna durante di e proximo temporada.

