Banco di Caribe cu tip valioso pa uzo di bo Mastercard Debit Card

E tarheta di debito di Mastercard di Banco di Caribe ta bini cu un sistema di siguridad sofistica, pero den un forma preventivo, Banco di Caribe ta conscientisa su clientenan pa nan mes tambe tuma tur precaucion necesario pa proteha nan tarheta. Algun ehempel di precaucionnan cu e cliente por tuma, tin di haber cu e codigo personal secreto (PIN) cu ta mara na e tarheta y e servicio di SMS Alert cu banco ta ofrece.

PIN

E tarheta di debito Mastercard di Banco di Caribe ta ofrece diferente manera pa haci transaccion y pa facilita e cliente, e mester corda 1 solo PIN na momento cu ta haci transaccion cu su tarheta. Por sosode cu ora e cliente ta den exterior y uza su tarheta di debito Mastercard pa paga, e cahera por pidi pa firma e confirmacion di pago na lugar di laga e cliente introduci su PIN den e mashin di pago. Pa loke ta trata pago cu e sistema di ‘Tap and Go’, no mester e PIN pa montantenan bou di 50 florin. Esaki ta un di e tantisimo beneficionan di e Banco di Caribe Mastercard Debit Card.

Banco di Caribe ta recomenda tur cliente pa tene nan PIN secreto. Ta imperativo pa no comparti e codigo di 4 cifra cu niun hende, pasobra esaki ta duna acceso na informacion sensitivo di e cuenta(nan) di e cliente. Tambe ta recomenda pa e cliente cambia su PIN por lo menos 1 biaha pa luna. Esaki como medida di proteccion. Ora haci cambio di PIN, ta recomenda pa pensa un codigo cu ta dificil pa otro hende, pero facil pa e cliente keda corda. Cambio di PIN por tuma lugar facilmente na un di e ATMnan di Banco di Caribe. Un di tres tip cu Banco di Caribe ta duna su clientenan ta pa nan ta cauteloso ora introduci nan PIN na mashin di pago. Si ta posibel tapa e ‘keypad’ na momento di introduci e PIN.

SMS Alert

E tarheta di debito Mastercard ta un tarheta masha safe pa uza y pa proteccion adicional Banco di Caribe ta encurasha su clientenan pa aplica pa su servicio di SMS Alert. Cu e servicio aki ta ricibi un mensahe riba bo telefon celular completamente gratis pa cada transaccion cu ta haci cu e tarheta di debito. Si pa un of otro motibo e cliente ta ricibi un mensahe di un transaccion cu e no a haci, e por tuma contacto mesora cu banco na e number di telefon cu ta aparece den e mensahe di SMS. Pa e cliente cu ainda no ta haci uzo di Banco di Caribe su servicio di SMS Alert, nos ta recomenda pa aplica via di nos website awe mes.

Check bo post

Clientenan cu un tarheta di debito valido di Banco di Caribe lo ricibi nan tarheta di debito Mastercard via post pronto. Lo reparti e tarhetanan aki den fase. Pa mas informacion por bishita e seccion di pregunta y contesta riba www.bancodicaribe.com of por yama 523 2250.

