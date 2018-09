Banco di Caribe (Aruba) N.V. presente na Expo Cas 2018

Banco di Caribe (Aruba) N.V. ta informa pueblo di Aruba cu Banco di Caribe lo ta presente na Expo Cas 2018.

Riba e dia aki nos personal lo ta cla pa yuda bo cu cualkier pregunta cu bo por tin tocante financiamento di cumpra of traha un cas.

Actualmente nos tin un campaña di prestamo pa cas unda nos ta ofrece lo siguiente:

5.9% p.a. (APR5.98%) di interes;

descuento ariba seguro;

posibilidad di 100% financiamento;

termino di pago te cu 30 aña;

no ta cobra gastonan di administracion;

credit card cu un limite di US$ 1,000;

E prome 3 luna ta paga interes so.

Pasa libremente cerca nos na booth nr. 76 y nos lo contesta cualkier pregunta cu bo lo tin.

Nos di Banco di Caribe (Aruba) N.V. ta warda bo sin falta, na Centro Depotivo Betico Croes na Santa Cruz, riba diabierna, 28 di september 2018 for di 6’or di atardi te cu 10’or di anochi of riba diasabra, dia 29 di september 2018 of diadomingo, dia 30 di september 2018 for di 1’or di merdia te cu 9’or di anochi.

Nos ta warda bo …..

Comments

comments