Banco comercial Aleman Deutsche Bank ta recomenda pa no inverti den bitcoin

BERLIN, Alemania- E banco Aleman, Deutsche Bank a uni su mes na e rij largo di institucionnan cu ta recomenda pa evita di inverti den bitcoins of otro criptomoneda, segun Reuters ta informa.

“Simplemente no ta recomendabel pa inversionista comun y coriente”, segun Stephan Ulrich, e estratega principal di e banco comercial mas grandi di Alemania.

E motibonan cu e experto a duna ta e fluctuacionnan grandi di e moneda descentralisa y e regulacion debil den e sector ey. El a indica cu inversionistanan Aleman ta concentra den criptomoneda enbes di inverti den bolsanan di balor.

Algun dia pasa, e prijs di bitcoin a supera 8 mil dollar pa unidad pa prome biaha desde su lansamento. Actualmente e ta na 8.160 dollar, segun e index Coindesk. Hopi ta e expertonan cu no ta exclui cu e lo alcansa 10 mil den futuro.

Su prijs a multiplica su mes cu ocho e aña aki, lantando advertencianan di un bubble financiero cu ta tene inversionistanan institucional leu.

Pero di otro banda, e criptomoneda ta atrae inversionistanan minorista y fondonan di cobertura, a pesar di cu e director ehecutivo di JP Morgan, Jamie Dimon, na September a califa e bitcoin como un “fraude”.

Siman pasa, e presidente di e compania di servicionan financiero UBS, Axel Weber a haci un yamada pa tene cuidao cu e bitcoin, prome, pero el a indica cu e tecnologia riba cual e ta basa, ta inspira “hopi mas optimismo”.

Fuente: https://actualidad.rt.com