Banco Central ta publica su Operational Report 2016

Recientemente Banco Central di Aruba (BCA) ta publica su Operational Report 2016. Den e publicacion aki BCA ta presenta un resumen di su mandato y su obhetivonan principal manera stipula den e Ordenansa di Banco Central, como tambe su marco strategico pa implementa su plan strategico “Bela yen: Nos Plan Strategico 2016-2020” (Bela Yen). Den e rapport anual aki tambe ta subraya e desaroyonan mas importante den e sector monetario, e sector financiero, como tambe e sistema di pago, hunto cu e actividadnan operacional principal ehecuta door di BCA durante 2016. Adicionalmente, e ta contene un resumen financiero relaciona cu e operacion administrativo di BCA den 2016.

Algun di e desaroyonan mas importante cu a tuma luga den 2016 ta como lo siguiente:

• Un logro importante pa BCA den 2016 ta e lansamento formal di su plan strategico “Bela Yen”, den cual BCA ta delinea su ambisionnan strategico como tambe e resultadonan planea pa e periodo 2016 – 2020.

• Den e cuadro di maneho monetario, e Comision di Maneho Monetario (CMM) di BCA a reuni ocho biaha durante 2016 pa revisa e indicadornan monetario y economico pa asina implementa su instrumentonan monetario na un forma efectivo, na momento cu desaroyonan economico ta rekiri tal accion. Durante e reunionnan menciona, e CMM a dicidi di no trece cambio den maneho monetario di BCA, manteniendo e tasa di “reserve requirement” na 11.0 porciento en bista cu e indicadornan monetario y economico a keda na un nivel adecua durante 2016.

• E reservanan internacional di BCA a permanece riba e nivelnan apropia, apoyando asina e regimen di tasa di cambio fiho di nos florin cu e dollar Mericano.

• Ehecucion estricto y consistente di e ley- y regulacionnan di supervision durante transcurso di añanan a contribui na mantene un sistema financiero stabiel, cu likides adecuado, y sano. A sigui reforsa e marco regulatorio, entre otro, cu introduccion di ley, regulacion y reglanan general di supervision nobo y/of revisa.

• E posicion financiero di BCA a keda solido den 2016. E entrada principal di BCA, cual ta ingreso for di e portofolio di inversion di divisa di BCA, a subi considerablemente durante 2016, reflehando e desaroyonan positivo riba mercado financiero global. BCA a ehecuta un maneho di inversion prudente pa provee suficiente divisa pa e sector bancario y Gobierno di Aruba, como tambe pa preserva su capital inverti. Di otro banda, e gastonan di BCA a crece moderadamente como resultado di e maneho estricto di gastonan cu BCA ta aplica.

E OPERATIONAL REPORT 2016 ta disponibel for di awe riba e website di BCA www.cbaruba.org.