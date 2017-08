Banco Central: “State of the Economy” 2016 di cuater trimester 2016

Awe Banco Central di Aruba (BCA) ta publica e asina yama “State of the Economy” pa e di cuater trimester di 2016. E publicacion aki ta provee un sinopsis di e desaroyonan economico local y internacional pa 2016. E puntonan mas importante ta wordo presenta abou, incluyendo un resumen di e indicadornan economico principal.

Na 2016, pa e di dos aña consecutivo, actividad economico di Aruba a baha. E motibo principal tabata un caida den actividadnan den e sector di turismo, primordialmente debi na e situacion economico y politico na Venezuela. E crecemento realisa door di otro mercadonan turistico, manera Merca, no tabata suficiente pa contra aresta e desaroyo negativo aki. Igualmente, condicionnan local tambe a afecta e desaroyo economico negativamente, mirando cu consumo local a mengua mientras cu inversion priva a keda practicamente flat debi cu e comienso di e rehabilitacion di e refineria anticipa a keda posponi pa 2017.

Apesar di e retraso economico, e confiansa di negoshinan local y consumidornan den expectativonan a corto plaso den e economia di Aruba a mantene nan mes durante 2016. Sinembargo, negoshinan y consumidornan a expresa preocupacion pa loke ta trata e perspectivanan pa futuro y e incertidumbre persistente. Recien estudionan di mercado tambe ta sugeri cu un mayoria di consumidornan local actualmente ta haci uso di comercio electronico (e-commerce) pa cumpra directamente for di exterior, cual ta afecta comercio local di forma significante. Ademas, e oferta di acomodacionnan priva pa turistanan ta keda un trend cu ta sigui crece den e ultimo añanan.

Credito domestico di e sector bancario na e sector priva a expande cu 1,8 porciento den 2016. Credito na empresa como tambe fiansa pa construccion di cas a contribui na e crecemento di credito domestico. Di otro banda, credito na consumidor a desminui, continuando e tendencia descendiente cu a persisti desde 2009.

Na 2016, entrada di gobierno como tambe e gastonan di gobierno a subi marginalmente, resultando den un deficit financiero (incluyendo cambio den pagonan atrasa) di Afl. 183,5 miyon (2015: Afl. 161,0 miyon). A financia e deficit principalmente atraves di prestamo externo. E debe total di gobierno a crece cu Afl. 47,2 miyon na un total di Afl. 4.021,3 miyon na fin di 2016, mas tanto e resultado di un expansion di Afl. 140,2 miyon na debe externo relata na dos fiansa priva riba e mercado internacional na Mei 2016. Cu e desaroyonan aki, e debe den porciento di e PBD di Aruba ta estima di a yega na un 84,2 porciento na fin di 2016 (2015: 82,5 porciento).

Como resultado di prijsnan di energia cu a cay y prijsnan di cuminda y bienes modera, a experiencia presionnan deflacionario durante 2016. Na final di 2016, promedio anual di inflacion a yega −0,9 porciento. E desaroyo aki a mehora Aruba su posicion competitivo contra esun di su partner comercial principal, esta Merca.

Placa den circulacion a crece cu 9,5 porciento den 2016. E aumento aki ta debi na un Afl. 261,8 miyon di fluho di divisa, pa mayoria parti relata na ingreso turistico y prestamonan di gobierno den exterior.

E balansa di pago a registra un surplus di Afl. 261,8 miyon den 2016, compara cu un surplus di Afl. 342,7 miyon den 2015. Tanto e cuenta coriente como e cuenta di capital y di finansa di e balansa di pago a contribui na e surplus realisa. Un crecemento fuerte a tuma lugar den e reservanan oficial. Consequentemente, reservanan total (incluyendo diferencianan den revaluacion) a alcansa Afl. 1.892,4 miyon na fin di December 2016, y e tasa di cobertura di importacion a mehora di 4,6 luna (fin di December 2015) pa 5,1 luna.