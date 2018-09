Banco Central mester brinda claridad riba nos situacion financiero

Diahuebs mainta durante conferencia di prensa Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura a reacciona riba sr Eman cu a bin dilanti pa bruha tera riba e situacion economico di nos Pais. E ex mandatario aki no kier acepta e berdad di su legado, esta cu e megadebe cu ela traha pa e Pais aki ta locual awe ta afectando e economia di nos Pais.

Banco Central como institucion serio mester trece claridad y duna splicacion, splica e tendencia y indica con e situacion ta, dicon e ta asina y kico a conduci cu nos ta den e situacion aki. Pesey e mandatario ta sugeri mirando e situacion financiero di nos Pais y e polarisacion innecesario cu no ta yuda nos Pais progresa, pa Banco Central brinda claridad riba e situacion financiero di nos Pais y splica den un conferencia di prensa ta con nos Pais a yega aki, kiko e situacion ta y specialmente kiko ta e pasonan cu mester tuma pa sali afo. Di tur manera, un hende cu a traha debe di 49% di GDP te 90% di GDP, no tin autoridad moral awe pa papia riba economia ja cu asina bo yega na 60% di debe na GDP bo ta tranca e economia di un Pais y esey ta netamente e legado di Eman. Aruba mester sinceridad y positivismo pa recobra e confiansa perdi. Nos no tin mester hendenan cu nunca a asumi nan responsabilidad pa awe bin cana slons cu rapport den man pa manipula y bruha tera segun Minister Ruiz-Maduro.

Comments

comments