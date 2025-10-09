Pa prome biaha den su historia, Banco Central di Aruba (BCA) ta habri su porta pa comunidad pa un evento historico: ‘CONOCE BO BANCO CENTRAL ’. E actividad lo tuma luga Diasabra, 22 di November 2025, y lo brinda un experiencia educativo y interactivo unda grandi y chikito por descubri e rol esencial cu Banco Central tin den nos economia y comunidad.

Durante un conferencia di prensa, Division Manager Payment System, Treasury & Banking Operations, Sra. Penelope Tromp-Gomez a hiba palabra splicando BCA su compromiso continuo den informa comunidad. “Pa prome biaha BCA ta habri su porta pa pueblo di Aruba pa asina ofrece e oportunidad di conoce mihor nos mision, balor y nos rol como Banco Central”. Sra. Tromp-Gomez ta elabora cu den cuadro di e trayectoria di actualisacion di Banco Central su identidad visual, BCA no solamente ta refleha un imagen visual nobo, pero tambe re-enforsa su compromiso pa ta mas cerca di e comunidad, y di e forma aki fortifica conocimento di e rol esencial cu Banco Central tin como organo.

Durante e actividad lo ofrece un oportunidad unico pa grandi y chikito explora e diferente area di trabou di BCA. Sra. Haydelyn Thijsen, Manager Executive Office, a splica cu durante e dia, lo tin 4 seccionnan di informacion unda bishitantenan lo por siña mas di BCA. E seccionnan ta consisti di: BCA – Antes, awo y den Futuro, Nos Tesoro – Aruba su Florin, Cyber Operations, y Placa Sabi – Bo Finansas den Bo Man. Cu e prome seccion lo mustra e tareanan principal di BCA, su historia, direccion strategico y con e ta pa traha na Banco Central di Aruba; e siguiente ta un exposicion di placa di papel y monedanan di antes y di awo; e di tres ta dedica na “Cyber Operations” cu actividadnan interactivo pa crea concientisacion riba cyber security; y por ultimo BCA lo tin tayernan financiero interactivo pa grandi y chikito riba topico di budget y spaar. Sra. Thijsen ta splica cu lo bay tin diferente sessionnan interactivo y participativo cu ta complimenta e experencia na uno rico na conocimento. Pa esnan di mas chikito lo tin wega y puzzel educativo cu lo haci e topico di maneha finansas accesibel pa un y tur.

Sra. Elmelynn Croes, Senior Economist, ta añadi aspectonan di logistica di e evento, unda cu lo tin parkeo amplio den vecindario. Kiwanis Palm Beach lo ta encarga cu un cantina bon surti. Sra. Croes ta splica cu pa cu e evento aki lo ta colaborando cu Korps Politie Aruba su K9 unit, Brandweer y Ambulans cu lo duna tur bishitante e oportunidad pa conoce mas di nan trabou. Banco Central ta pidi comunidad henter pa keda altanto encuanto mas detayenan di e evento special aki pa medio di BCA su paginan social di Facebook: Centrale Bank van Aruba, y Instagram: Centrale Bank Aruba.

Finalmente, Sra. Tromp-Gomez, ta enfatisa cu e actividad ta un oportunidad pa comunidad conoce no solamente e trabou di Banco Central pero conoce tambe e team dinamico tras di un institucion asina importante pa Aruba: “Un gradicimento special ta bay na e team di BCA cu ta dedica na haci e evento aki, uno exitoso”, Sra. Tromp-Gomez ta finalisa.

Banco Central di Aruba ta haci un invitacion cordial na comunidad completo pa bishita ‘CONOCE BO BANCO CENTRAL’ y tuma parti den e experiencia educativo y interactivo riba 22 di November. ‘CONOCE BO BANCO CENTRAL’ ta cuminsa for di 10:00 a.m. y lo ta te cu 6:00 p.m. BCA ta sigura cu e evento lo ta un dia yena di conocimento, descrubimento y inspiracion. Sin duda un muestra di BCA su compromiso pa integridad, sostenibilidad y responsabilidad pa comunidad di Aruba.