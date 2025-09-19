Banco Central di Aruba (BCA) a yega na un momento crucial cu ta rekeri un cambio den su identidad visual. E cambio aki tin como meta pa reahusta e representacion visual di CBA cu su mandato, su responsabilidad pa cu e comunidad Arubano y tambe enfoke continuo riba integridad y sostenibilidad.

A reemplasa e colornan anterior di nos logo cual ta blauw, oro y blanco cu un palet di colornan di tera. E colornan nobo aki ta refleha cuido, confiansa y responsabilidad, cu ta hunga un rol fundamental den proteccion y integridad, mientras tambe reinforsa e rol di BCA como e instituto responsabel pa proteha e sistema financiero di Aruba.

Den e ultimo añanan, Aruba a demostra resiliencia y capacidad di adaptacion remarcabel dilanti di retonan global. BCA ta reconoce cu stabilidad financiero y sostenibilidad ambiental mester ta metanan interconecta cu mester bay tras di nan conhuntamente. E identidad di nos “brand” nobo ta refleha pa medio di e tononan natural cu ta transmiti autenticidad, conexion cu e medio ambiente y un vision a largo plaso pa logra crecemento sostenibel.

E renobacion visual aki ta enfatisa mas ainda e balornan di integridad, maneho y responsabilidad cu ta guia CBA. E ta señala e intencion di BCA pa sigui adapta na cambionan rapidamente riba nivel global y local, mientras ta sigura cu e decisionnan actual ta den liña cu e necesidadnan di futuro generacion. Como parti di e transicion aki a rediseña e pagina di entrada di e website di BCA pa refleha e identidad visual nobo, ofreciendo un experiencia nobo pa e comunidad.

E identidad actualisa ta fortifica e imagen publico di Banco Central di Aruba su balornan door di refleha visualmente su mandato di proteha stabilidad monetario, promove un sistema financiero saludabel y sostene crecemento economico sostenibel, mientras keda cumpli cu e balornan cu ta guia su maneho diario y su vision riba termino largo.

Cu e paso aki, BCA ta sigui posiciona su mes como un institucion cu mira pa dilanti, cu ta operando cu claridad, proposito y cuido pa e futuro prosperidad di nos isla.