EXP Asset ta ofrece servicionan di inversion na Aruba, por ehemplo, via e medionan social manera Facebook. E compania aki no tin un permiso di BCA pa por ofrece e sorto di servicionan menciona na of for di Aruba.

BCA ta conseha publico enfaticamente pa no responde na cualkier inversion ofreci door di EXP Asset.

Por ultimo, BCA ta enfatisa cu no por tin un rendimento halto sin tin un riesgo halto. Alega lo contrario, por ta un indicacion di fraude. Consecuentemente lo mester tuma maximo cuatela.

